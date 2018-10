Salone di Parigi | un pieno di emozioni Sugli stand tanti modelli inediti e ricchi di

Auto del futuro - 5 concept dal Salone di Parigi 2018 : Al Salone di Parigi 2018 ci sono tante novità per quanto riguarda le Auto di serie, ma anche la mobilità del futuro è tenuta in grande considerazione dalle Case Auto mobilistiche. Ecco dunque i cinque prototipi più interessanti: Audi PB18 e-tron La Audi PB18 e-tron e ha tutte le caratteristiche delle berlinette più estreme, come la generosa impronta a terra e il ridotto sviluppo verticale. È stata disegnata nel Centro Stile Audi di Malibu, ...

Il Salone di Parigi apre al pubblico : è l'istantanea di un'industria che cambia : Segno di un mondo che si apre ai nuovi giocatori globali. In fondo i Saloni servono anche a questo, a raccogliere in un'istantanea le tendenze di un intero settore industriale. Dal Mondial 2018 si ...

Automobili elettriche. Un futuro incerto. Il Salone internazionale di Parigi : Perduta tra le piccole vetture che vengono usate per spostarsi durante le partite di golf e la scienza-fiction, l'ipotetica realtà dell'automobile elettrica è ancora incerta nell'opinione pubblica. Certo, incrociamo ogni tanto delle auto silenziose nelle strade, come la ZOE della Renault e la ...

Hyundai al Salone di Parigi : tra mobilità del futuro - performance e design : Anteprima mondiale per i30 Fastback N, il secondo modello del brand Hyundai ad alte prestazioni. In esposizione anche Kona...

Salone di Parigi - tutte le scuse dei costruttori per declinare l’invito : “Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente?”, chiedeva Michele Apicella (Nanni Moretti) al telefono con l’amico Nicola in “Ecce Bombo”, pellicola del ’78. Quest’anno al Salone di Parigi sono davvero molte le defezioni dei costruttori, tanto che ci si interroga sul futuro stesso della manifestazione negli anni a venire. Un fenomeno da imputare agli alti costi di partecipazione ai Saloni dell’auto e alla ...