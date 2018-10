Saldo e stralcio solo su mini-cartelle La pace fiscale torna in discussione

Di Maio sulla pace fiscale : ok accordi 'Saldo e stralcio' - no condoni : Non è un mistero che l’ala leghista della coalizione di governo spinga molto sull’ipotesi di cancellazione delle cartelle esattoriali pendenti, volendo rinvenire una soluzione volta ad annullare i crediti iscritti a ruolo ai danni dei cittadini. Sin dal mese di giugno Salvini proclamava la volonta' di “chiudere” tutte le cartelle di Equitalia al di sotto dei centomila euro, mantenendo la pretesa impositiva solo su una percentuale del debito, con ...