Ronaldo | Spiegel | centinaia di documenti

L’avvocato di Cristiano Ronaldo ha detto che i documenti su cui si basa l’articolo dello Spiegel sulle accuse di stupro sono stati manipolati : L’avvocato di Cristiano Ronaldo Peter Christiansen ha detto che i documenti su cui si basa l’articolo dello Spiegel che ricostruisce le accuse di stupro di Kathryn Mayorga sono stati manipolati o creati per screditare Ronaldo . Christiansen ha ammesso che Ronaldo trovò nel 2009 un The post L’avvocato di Cristiano Ronaldo ha detto che i documenti su cui si basa l’articolo dello Spiegel sulle accuse di stupro sono stati ...

Cristiano Ronaldo - la polizia di Las Vegas smentisce Der Spiegel : “Sullo stupro abbiamo le stesse prove del 2009”. Poi conferma : “Lo interrogheremo” : “Non è sparito niente. abbiamo le stesse prove del 2009. Il vestito c’è? Non entro nei particolari”. Così il portavoce della polizia di Las Vegas , Jacinto Rivera, rispondendo alle domande dell’emittente televisiva portoghese McTv, ha smentito le indiscrezioni uscite sul settimanale tedesco Der Spiegel . Secondo il giornale, infatti, ogni prova del presunto stupro di Cristiano Ronaldo ai danni di Kathryn Mayorga, sarebbe ...

Der Spiegel pubblica le carte dell'accordo segreto fra Ronaldo e Mayorga sul presunto stupro : Cristiano Ronaldo e Kathryn Mayorga, la donna che accusa il calciatore di aver abusato di lei nel 2009 a Las Vegas, avrebbero stipulato un accordo extragiudiziale nel 2010. A pubblicare le carte, in cui si vede la firma di Cristiano Ronaldo la rivista tedesca Der Spiegel, secondo la quale non ci sarebbe da dubitare sull'autenticità del documento "e fin qui non lo hanno fatto neanche gli avvocati" del calciatore. Oggetto del patto: il ...