Ronaldo | dal Portogallo svelano | Real lo obbligò a pagare

Cristiano Ronaldo - dal Portogallo : "Fu il Real Madrid ad obbligarlo a pagare la Mayorga" : La prima pagina del Correio da Manha Cristiano Ronaldo firmò l'accordo con Kathryn Mayorga nel 2010, impegnandosi a pagare un indennizzo alla donna, su pressione del Real Madrid. È l'indiscrezione ...

Scandalo Ronaldo - spunta fuori il nome di Ruby Rubacuori. Ma lei si difende : “Fake news” : Non si placa la bufera scoppiata attorno a Cristiano Ronaldo, dopo le accuse mosse dalla modella Kathryn Mayorga sulla presunta violenza sessuale subita in un hotel di Las Vegas nel 2009. “Ci sono altre tre donne che accusano Cristiano Ronaldo” rivela ora al ‘Sun’ Leslie Stoval, l’avvocato che rappresentata Mayorga e che ha avviato un’azione civile contro il calciatore al tribunale distrettuale di Clark ...

Cristiano Ronaldo e lo scandalo sessuale - le accuse di tre donne ed i verbali di Ruby : nel frattempo il calciatore vola a Lisbona [DETTAGLI] : Cristiano Ronaldo sta trascinando la Juventus con grandi prestazioni ma il calciatore portoghese deve fare i conti anche con qualche problema extra-calcistico. Spuntano infatti altre tre donne che accusano il calciatore di molestie, dopo quelle della modella Kathryn Mayorga, che sostiene di essere stata violentata, spuntano altre tre donne, una sosterrebbe di essere stata violentata dopo un party, la seconda di essere stata ...

Giù le grinfie da Ronaldo. È uno scandalo fasullo : Il resto è cronaca di questi giorni, con l'improvviso risveglio della signorina, ha finito i soldi?, e la nuova richiesta, questa volta con un accusa rumorosamente pubblica sulla scia della moda di ...

Dal futuro di Marotta al caso Ronaldo - Paratici sicuro : “non mi sorprenderei se andasse all’Inter - mentre su CR7…” : Paratici non ha dubbi sulla situazione della Juventus sul caso Ronaldo: le parole del dirigente bianconero su CR7 e sull’addio di Marotta Paratici, dirigente della Juventus, è stato protagonista oggi a Rieti, per ritirare il Premio Scopigno. Un’occasione per fare un po’ di chiarezza sull’addio di Marotta al club bianconero e della situazione complicata che la squadra sta affrontando viste le accuse al suo nuovo ...

Caso Ronaldo - l’esperto di diritto americano : “l’ammissione fatta dal calciatore…” : Il Prof. Paolo Passaglia, docente di diritto comparato e di diritto anglo-americano all’Università di Pisa, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Ho scelto Cusano – Dentro la Notizia” condotta da Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano, in merito alle accuse di stupro mosse da Kathryn Mayorga nei confronti di Cristiano Ronaldo. Prescrizione negli Usa. “Ovviamente trattandosi degli Stati ...

Ronaldo - il legale dell'accusatrice : 'Prove dello stupro smarrite dalla polizia' : Le prove sul presunto stupro di Cristiano Ronardo sono andate perse. Secondo quanto dichiarato a Der Spiegel da Leslie Mark Stovall, il legale dell'accusatrice di Ronaldo, le dichiarazioni rilasciate ...

Udinese-Juventus : dalle 18 La Diretta Ronaldo con Dybala e Mandzukic : Udinese e Juventus si sfidano alla Dacia Arena di Udine nella partita delle ore 18 di questo sabato di campionato; i friulani vengono dalla brutta sconfitta di Bologna subita in rimonta dopo essere ...

Udinese-Juventus - le probabili formazioni : Dybala e Ronaldo insieme dal 1' : Udinese-Juventus per la squadra di Allegri è una partita da vincere, obiettivo coronare l’avvio perfetto di stagione, dieci successi consecutivi tra campionato e Champions League. Torna in campo Cristiano Ronaldo, squalificato in Champions ed al centro di vicissitudini extra terreno di gioco. “Cristiano sta bene – dice Allegri – Riguardo alle vicissitudini. Lo conosco da […] L'articolo Udinese-Juventus, le probabili ...