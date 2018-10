Roma | tutto in 22 giorni | il cammino giallorosso dopo la sosta

Ciclismo - tutto pronto per la Granfondo Campagnolo a Roma - percorso di 118 km : La prossima domenica le strade di Roma saranno invase da cicloamatori, appassionati, tifosi e famiglie per una grande festa di sport e Ciclismo. Andra' in scena la Granfondo Campagnolo, gara riservata ai cicloamatori, ormai famosa anche a livello internazionale. Sara' infatti possibile pedalare sulle strade di Roma con il traffico chiuso godendosi la magia della Capitale. Non solo la gara di domenica 14 ottobre ma molti eventi collaterali ...

Carlo Verdone : "Prima c'era umanità e rispetto - ora è cambiato tutto. Roma? Ha una strana tristezza" : È un Verdone malinconico quello intervenuto ai microfoni di Rai Radio 2 durante la trasmissioneI Lunatici. L'attore e regista romano alle prese con la scrittura di un nuovo soggetto, parla di quanto sia confortante per lui la notte, sinonimo di tranquillità. Ma spesso, confessa, gli capita di pensare al passato "con gioiosa malinconia, è una carezza, non tristezza. Cerco di ricordarmi delle cose che mi piacerebbe rivedere. ...

Roma - Calafiori vola negli Usa per l'operazione : 'Tutto passa' : Riccardo Calafiori in azione. LAPRESSE 'Tutto passa', ha scritto oggi pomeriggio su Instagram Riccardo Calafiori. Se lo aspetta lui, se lo aspetta la Roma, se lo aspetta anche la Federazione, che si è ...

“Il direttore del Festival di Venezia ha definito 'locale' la Festa di Roma. Una scivolata di cattivo gusto - soprattutto per la città" : Cate Blanchett, Sigourney Weaver, Isabelle Huppert, Dakota Johnson e ben dodici registe donne, tra cui Alice Rohrwacher assieme alla sorella attrice Alba. L'edizione numero 13 della Festa del Cinema di Roma, in programma dal 18 al 28 ottobre prossimi e guidata da Antonio Monda, avrà – a differenza dell'ultima kermesse Veneziana (che aveva solo una regista in concorso) - oltre a tanti film, eventi (collaterali e non), anteprime, ...

l'Hsc Roma : tutto pronto per l'esordio in casa! : La società di casal palocco si distingue inoltre per i progetti sociali che hanno dato nascita a un programma di borse di studio rivolto ai giovani provenienti dalla periferia del mondo denominato ...

Valentina Parisse - presenta il nuovo singolo tutto cambia «Ma Roma resta» : In attesa dell'album, in arrivo con il nuovo anno, la cantautrice Romana Valentina Parisse sta promuovendo il singolo appena pubblicato, tutto cambia . In che modo avvengono questi cambiamenti? 'In ...

Roma-Viktoria Plzen 5-0 - Tutto troppo facile : manita e primo acuto da Champions : La Roma vince 5 a 0 contro il Viktoria Plzen nella seconda giornata di Champions League. Alla prima occasione la squadra di casa non perdona: ingenuità di Reznik che sul filtrante di Kolarov lascia ...

Rugby - All Blacks a Roma il 24 novembre : verso il tutto esaurito - festa e cultura per i tifosi nel 3° e 4° tempo : ... il presidente del Coni, Giovanni Malagò , e quello della Fir, Alfredo Gavazzi , hanno ribadito l'onore che rappresenta sfidare i tre volte campioni del mondo, mentre l'ad di Cattolica Assicurazioni, ...

Federico Zampaglione dei TiRomancino : «Canto solo l'amore? Sì - perché muove tutto» : di Davide Desario Impaurito ma calmo. Consapevole dei suoi limiti ma anche della sua forza. Ed è tutto lì marchiato sulla pelle in quindici tatuaggi, tra cuori e filo spinato, tra nomi sbiaditi e date ...

Sabrina Ferilli : età - altezza - peso - marito - figli. Tutto sull’attrice Romana : Sabrina Ferilli non è solo attrice cinematografica. La romana è prossima a prendere parte alla nuova edizione di Amici – Il Serale: le sue performance piacciono sempre di più a Maria De Filippi che dovrebbe averla nuovamente come presenza fissa al talent-show Mediaset. La Ferilli, vincitrice di cinque Nastri d’argento (di cui uno speciale, nel 2016, per l’impegno civile con la sua interpretazione in Io e lei), un Globo ...

Roma-Lazio - tutto quello che c'è da sapere : A seguire Juventus-Napoli e, infine, Inter-Cagliari Dove è possibile guardare Roma-Lazio Roma-Lazio sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport HD , canale 251, e su Sky Sport Serie A , canale 202, . ...

Lazio - Inzaghi punta tutto sul double : vittoria con Udinese e Roma : Due giorni di pensieri e studio. Inzaghi, dopo il successo contro il Genoa, non ha staccato la spina. Troppo importante questa settimana: oggi l'Udinese, sabato il derby contro la Roma. La Lazio si ...

Roma - adesso a Trigoria tutto sembra precario : Roma - Succede spesso, in genere succede sempre alla Roma . Mancano i risultati, si cercano colpevoli. L'uno contro l'altro armati. Trigoria in questo momento è un eremo di tensioni, frustrazioni, ...