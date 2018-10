Roma | sequestro di 19 milioni al clan Spada

Roma : emessi due daspo a seguito di sequestro ciarpame in mercato abusivo : Roma – Questa mattina una pattuglia del Pics (Pronto Intervento Centro Storico) della Polizia Locale di Roma ha sequestrato un furgone in via della cave Ardeatine, adibito a deposito di ciarpame e rifiuti, durante un accertamento in un mercato abusivo. Sono state identificate due persone di nazionalita’ rumena, rispettivamente un uomo ed una donna di 35 anni, a cui e’ stato applicato un ordine di allontanamento dal territorio ...