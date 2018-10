Roma | Ostia | arrestato coltivatore marijuana e denunciato automobilista

romadailynews

(Di giovedì 11 ottobre 2018)– Continua l’impegno da parte dei Carabinieri del Gruppo difinalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati contro la persona ed il patrimonio. In tale contesto i militari hannouna persona per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Un’altra persona, invece, e’ stata denunciata a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale. Nello specifico, a Fiumicino, in localita’ Fregene, i Carabinieri del locale Comando Stazione hannoun operaio di 47 anni, responsabile di coltivazione e detenzione illecita di sostanza stupefacente. A seguito di un prolungato servizio di osservazione, i militari hanno deciso di far scattare una perquisizione nell’abitazione dell’uomo- gia’ conosciuto alle forze dell’ordine- scoprendo nel giardino una rigogliosa piantagione di canapa ...