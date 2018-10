Roma | omicidio Maria Tanina | il personal trainer confessa

Roma - Stefano Fiore condannato a un anno e 11 mesi per omicidio stradale : Stefano Fiore ha patteggiato una condanna a un anno e 11 mesi , beneficiando della sospensione della pena. Si è concluso così, di fronte al gup di Roma, il procedimento a carico dell'ex calciatore di ...

Roma - omicidio Maria Tanina : si segue la pista della palestra : Roma, 9 ott., askanews, - La morte di Maria Tanina Momilia - la commessa 39enne ritrovata cadavere ieri mattina in un canale di scolo a Fiumicino, Roma, - potrebbe esser connessa alla palestra da lei ...

Roma - donna trovata morta in un canale di bonifica : si indaga per omicidio : Dopo la scomparsa il marito aveva affidato ai social un appello: "Mia moglie è sparita nel nulla, non si hanno più notizie di lei da questa mattina, vi prego aiutatemi". Il post su Facebook era stato ...

“Nessuno ha pagato”. A 11 anni dall’omicidio di Vanessa Russo in una metro Romana il grido di dolore del padre : «La vita umana non ha prezzo. Io sono a favore della pena di morte, non è cattiveria ma ci vuole. Lo direi anche se non fosse capitato a mia figlia». Così Giuseppe Russo, il padre di Vanessa, la ragazza uccisa nel 2007 da Doina Matei con la punta di un ombrello, parlava due anni fa ai microfoni di ‘La Zanzara’. Sono passati 11 anni ma il dolore è sempre lo stesso. Vanessa Russo oggi avrebbe 34 anni, forse farebbe l’infermiera, ...

Roma - San Giovanni : soffoca moglie e minaccia il suicidio/ Ultime notizie : ipotesi omicidio da confermare : Roma, 64enne soffoca la moglie e minaccia il suicidio: Ultime notizie, epilogo tragico nel quartiere San Giovanni. L'uomo fermato dagli inquirenti:"Era malata di depressione, soffriva".(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 00:12:00 GMT)

Ciro Esposito - la Cassazione conferma i 16 anni all’ultrà Romanista Daniele De Santis : fu omicidio volontario : È stata confermata dalla Cassazione la condanna a 16 anni di reclusione nei confronti dell’ultrà romanista Daniele De Santis colpevole dell’omicidio di Ciro Esposito, il giovane napoletano ucciso a Roma poco prima della finale di Coppa Italia tra Fiorentina-Napoli del maggio 2014. La Suprema Corte ha infatti respinto il ricorso di De Santis contro il verdetto di appello che gli aveva già ridotto la condanna da 26 a 16 anni di ...

Omicidio via del Babuino - chiesti 30 anni di carcere per Carrieri/ Ultime notizie Roma : "perfettamente lucido" : Omicidio via del Babuino, chiesti 30 anni di carcere per Carrieri. Ultime notizie Roma, "era perfettamente lucido": non è stata riconosciuta alcuna attenuante(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 13:05:00 GMT)

Roma - trovato cadavere sul lungomare di Anzio : si indaga per omicidio - : La scoperta è avvenuta intorno alle ore 18.20. Si tratterebbe di un uomo nordafricano sulla trentina non ancora identificato. Sul caso indaga la Procura della Repubblica di Velletri

Omicidio durante lite a Roma - un arresto : 23.07 Una discussione, apparentemente per motivi banali tra due uomini senza fissa dimora, probabilmente ubriachi, è sfociata in Omicidio. E' successo a Roma, in un parcheggio di un supermercato vicino alla fermata della metropolitana Pietralata. Un 43enne con precedenti penali ha aggredito l'altro 'clochard' colpendolo al collo con un pezzo di vetro di bottiglia. La vittima non è stata ancora identificata. Il sospetto omicida è un romeno, ...

Moto2 : il Codacons invia un esposto alla Procura di Rimini contro Romano Fenati per tentato omicidio : Parafrasando un’opera di Edoardo De Filippo: “I guai non finiscono mai“. E’ proprio il caso di dirlo per quanto concerne il pilota italiano Romano Fenati. Il centauro della classe Moto2, resosi protagonista ieri di un episodio a dir poco vergognoso a danno di Stefano Manzi nel corso del GP di Misano 2018 (tredicesima prova del Mondiale di Moto2), continua ad essere nell’occhio del ciclone. Dopo aver subito la ...

“L'ho ammazzata a martellate in testa - non voleva altra droga”/ Roma - uccide amica e confessa lite e omicidio : Roma, uccide donna a martellate: si costituisce un uomo di 42 anni. Ultime notizie: donna di 57 anni rinvenuta senza vita, l'omicida si è costituito a Latina(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 17:12:00 GMT)