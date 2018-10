Roma | Droga nel contatore | arrestati due pusher a Primavalle

Roma : Intervengono per lite e trovano droga in casa - un arresto : Roma – Scappata di casa dopo una violenta lite col compagno, una ragazza ha telefonato al Nue chiedendo aiuto alla Polizia di Stato. Gli agenti del Reparto Volanti, giunti in pochi minuti nei pressi dell’abitazione in zona San Lorenzo, a Roma, hanno trovato la vittima per strada che ha riferito di essere stata picchiata poco prima dal compagno e che per evitare il peggio era fuggita da casa. I poliziotti, entrati ...

Roma : Droga - 7 pusher arrestati in poche ore : Roma – Era una coppia ben assortita la prima che e’ finita in manette per spaccio di Droga a Roma: lui marocchino e lei peruviana, dopo la chiusura del mercato di via dell’Acqua Bullicante, nascondevano lo stupefacente fra i banchi e facevano una sorta di staffetta ad ogni richiesta avanzata dal cliente di turno. A fermarli gli investigatori del commissariato Porta Maggiore, diretto da Augusto Pallante, dopo una serie di ...

Blitz antidroga tra Roma e Latina : usavano i nomi di 'Romanzo Criminale' : Roma, 2 ott., askanews, - Operazione antidroga dei Carabinieri tra le provincie di Roma e Latina. I militari della Compagnia di Monterotondo, con l'ausilio di unità cinofile e di un elicottero, hanno ...

Blitz antidroga dei carabinieri tra Roma e Latina - 17 arresti : Blitz antidroga dei carabinieri tra le province di Roma e Latina. Circa 100 militari della Compagnia di Monterotondo, con l’aiuto di unità cinofile e di un elicottero, stanno eseguendo un’ordinanza che dispone misure cautelari a carico di diciassette persone (7 in carcere, 10 ai domiciliari), emessa dal gip Mario Parisi, del Tribunale di Tivoli per il reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. ...

Rugby - Sami Panico arrestato per spaccio/ Roma - pilone Nazionale ai domiciliari : quasi 2kg di droga in casa : Rugby, Sami Panico arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Attualmente ai domiciliari, il pilone della Nazionale verso il processo per direttissima.(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 13:48:00 GMT)

Roma : Controlli antidroga a Tor Bella Monaca e Tor Vergata - arrestate 2 pusher : Roma – La scorsa notte a Roma, nel corso di un servizio antidroga, nei quartieri di Tor Bella Monaca e Tor Vergata, i Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno arrestato, in poche ore, tre pusher. In via dell’Archeologia, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato due donne Romane, di 41 e 29 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le due lady pusher sono state sorprese ...

Roma - droga in casa : arrestato il rugbista Panico : In casa del giocatore un chilo e mezzo di marijuana, oltre 300 grammi di hashish, materiale per il confezionamento e taglio delle dosi e oltre 10mila euro

Roma. Arrestati due persone per spaccio di droga : Hanno notato una moto con un uomo ed una donna in sella, zigzagare tra le auto in transito, insospettitisi gli agenti del Reparto Volanti di Roma hanno deciso di controllare il mezzo. E cosi hanno scoperto che l’uomo, un romano di 54 anni e la donna romana di 55 anni erano moglie e marito. Lui, con diversi precedenti alle spalle si dimostrava fortemente agitato per il controllo in corso. E difatti gli agenti del Reparto Volanti unitamente ...

Roma : Controlli antidroga - arrestati 5 pusher : Roma – Da Fiumicino a piazza Vittorio Emanuele dai Controlli antidroga della Polizia di Stato: 5 pusher finiscono in manette. Un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti quello messo in campo dagli agenti della Polizia di Stato, iniziato sul litorale di Fiumicino e finito a piazza Vittorio nel pieno centro della capitale. Ad operare il primo arresto, a Fiumicino, gli agenti della Polizia di Stato del ...

Roma : Controlli Polizia a movida Pigneto - scoperta base droga : Roma – Continuano i servizi di prevenzione della Polizia di Stato disposti dalla Questura di Roma nell’ambito del quartiere Pigneto interessato al fenomeno della “movida”. Gli agenti del commissariato Porta Maggiore, diretto da Augusto Pallante, dopo giorni di indagini hanno individuato un appartamento, occupato da una coppia di cittadini italiani dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il continuo via vai di ...

Roma : in manette spacciatore di cocaina - celava droga in sigarette : Roma – Nascondeva dosi di cocaina all’interno di sigarette minuziosamente modificate e si aggirava in strada alla ricerca di acquirenti. Ma il suo piano e’ stato scoperto dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro che lo hanno arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In manette e’ finito un 68enne Romano, gia’ noto negli ambienti della droga. Ieri ...