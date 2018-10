Roma - CSKA Mosca | Champions League | partita in diretta tv su Sky

Blastingnews

: ?? Inizierà alle ore 8:00 di venerdì la prima delle fasi di vendita dei biglietti per la partita di #UCL in casa del… - OfficialASRoma : ?? Inizierà alle ore 8:00 di venerdì la prima delle fasi di vendita dei biglietti per la partita di #UCL in casa del… - josephsayah142 : RT @romanewseu: CSKA, i russi eliminati in Coppa da una squadra di serie B #asroma - SilviaCantoia : RT @romanewseu: CSKA, i russi eliminati in Coppa da una squadra di serie B #asroma -

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Una volta archiviate le partite della UEFA NationsVIDEO, si tornera' in campo per la Serie A. Nel corso della 9ª giornata di campionato, lasara' chiamata ad affrontare la Spal davanti al pubblico di casa. A pochi giorni di distanza, il 23 ottobre, la compagine giallorossa tornera' nuovamente in campo per la 3ª giornata di. La squadra di Eusebio Di Francesco sfidera' allo stadio Olimpico il. I russi guidano la classifica nel Gruppo G, con 4 punti, dopo aver battuto a sorpresa il Real Madrid. I campioni uscenti, assieme alla, inseguono con 3 punti. Chiude il Viktoria Plzeň con 1 punto. Il fischio d’inizio diè fissato alle ore 21.00 di martedì 23 ottobre 2018. Sulla carta sara' un impegno facile per i capitolini, ma dopo il risultato a sorpresa della scorsa giornata, non bisognera' sottovalutare i ragazzi di Viktar ...