Roma | con Manolas prove di rinnovo

Bruxelles in pressing su Roma : "Adesso c'è il rischio contagio" : L'Italia torna nel mirino dell' Unione Europea . Al centro degli attacchi che arrivano da Bruxelles c'è sempre il Def e le misure portate sul campo dal governo come flat tax, superamento della Fornero ...

Roma - omicidio Maria Tanina : il personal trainer confessa : Roma, 11 ott., askanews, - Svolta nell'omicidio di Maria Tanina Momilia, la commessa 39enne ritrovata cadavere lunedì mattina in un canale di scolo a Fiumicino, Roma,. Il suo personal trainer, Andrea ...

Roma : Droga nel contatore - arrestati due pusher a Primavalle : Roma – Da diversi mesi gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Primavalle hanno lavorato per il contrasto al traffico di stupefacenti nel comprensorio dei lotti di via Federico Borromeo, nei pressi di un’area adibita a giochi per bambini. Ad inizio mese, constatando la recrudescenza dell’attivita’ di spaccio di cocaina e crack nell’area ludica, i poliziotti hanno messo in atto un servizio di osservazione ...

Roma : Rubavano merce in grande magazzino con borsa schermata - arrestati : Roma – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante hanno arrestato un uomo e una donna, entrambi cittadini colombiani di 56 anni, con l’accusa di furto aggravato. Intervenuti a seguito di richiesta giunta al 112 da parte del personale di un grande magazzino in piazzale Appio, i Carabinieri hanno bloccato i due perche’ trovati in possesso di numerosi prodotti, del valore di 1.800 euro circa, occultati ...

As Roma in rosso con debiti a 220 milioni : Meno perdite, ma più debiti. Neppure la stagione da favola che ha visto la cavalcata trionfale dell’As Roma fino a un passo dalla finale di Champions League ha portato al risanamento del bilancio del club presieduto da James Pallotta...

Trovatore - al Regio tutto esaurito con la speranza di buone notizie da Roma : I dipendenti non scioperano ma leggono una lettera e attaccano la politica La sindaca Appendino arriva solo nell'intervallo, ma sarà puntuale oggi a Roma dal ministro Bonisoli per chiedere un aiuto ...

Roma - operai Fca su un tetto di piazza Barberini minacciano di buttarsi : 'Di Maio con chi stai?' : minacciano di buttarsi se il governo non interverrà sulla loro situazione. Due operai della Fca di Pomigliano d'Arco sono saliti sul tetto della sede del I municipio di Roma, in piazza Barberini, per ...

Romania : bocciata mozione contro ministro Economia Andrusca : Bucarest, 11 ott 09:50 - , Agenzia Nova, - La Camera dei Deputati di Bucarest ha bocciato la mozione di sfiducia inoltrata dall'opposizione liberale contro il ministro dell'Economia,... , Rob,

Concorso psicologi in Veneto - tecnico biomedico in Emilia Romagna e biologo Campania : Appena pubblicati interessanti opportunita' lavorative in campo sanitario [VIDEO]per i ruoli di psicologo, tecnico di laboratorio biomedico e biologo. I Concorsi Pubblici, con scadenza fissata fino al prossimo 8 novembre, verranno espletati in tre differenti regioni italiane: Veneto, per quanto concerne la professione di psicologo, Emilia Romagna tecnico di laboratorio biomedico e Campania, per il ruolo di biologo. A re, le info e ...

Dipartimento pari opportunità Roma - Lembo all'incontro : ... intorno al quale ruota tutta la vita di una donna ad iniziare dal lavoro, dalla carriera, dalla formazione, dalla politica, dalle normali aspettative di vita, poiché è dimostrato da tantissimi studi,...

L’Uomo del Giorno : Giorgio Morini - ottima esperienze con la Roma ed il Milan : Giorgio Morini è nato a Carrara, il 11 ottobre 1947, è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, ex centrocampista. Campione d’Italia con il Milan nella stagione 1978-1979, è stato in seguito coinvolto nello scandalo del calcio italiano del 1980, per cui ebbe una squalifica di dieci mesi. Nel 1975 ha disputato 3 gare in nazionale, con la cui maglia ha debuttato a Roma il 19 aprile nella sfida contro la Polonia (0-0) valida ...

Roma - da Pastore a Schick : la sosta può aiutare gli scontenti : Sono 6 i giocatori che hanno raccolto un minutaggio scadente: oltre al Flaco e al ceco spiccano Cristante e i giovani finora molto deludenti

?Killer contRomano in Tangenziale a Napoli - per i giudici il deejay sbagliò strada : «Il suo comportamento riveste livelli di sconsideratezza inimmaginabile» e «una qualsiasi benevola considerazione in termini di pena di fronte ad un così elevato livello di...