Roma | 3-2 in amichevole alla Lupa | a segno Cangiano | Marcano e Coric

Lazio - 13-1 in amichevole alla Lupa Roma : tripletta per Patric - bene Caicedo e Basta : Test amichevole per la Lazio, priva dei nazionali, al centro sportivo di Formello. I biancocelesti hanno affrontato la Lupa Roma, formazione che milita nel campionato di Serie D, e nonostante le ...

Roma ko in amichevole. Al Vigorito vince il Benevento : I campani si impongono per 2-1 sui giallorossi, privi di 13 Nazionali e di capitan De Rossi: in affanno la difesa, ma il peggiore in campo è ancora Pastore

Video/ Roma Benevento (1-2) : highlights e gol della partita (amichevole) : Video Roma Benevento (risultato finale 1-2): gli highlights e i gol della partita amichevole giocata al Vigorito. Senza 13 nazionali i giallorossi di Di Francesco cadono contro i sanniti(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 09:10:00 GMT)

Roma - ecco dove vedere l'amichevole col Benevento : Questa sera, alle 18:00, Benevento-Roma sarà trasmessa in tutto il mondo in diretta su Twitter. L'account in lingua italiana del Club, @OfficialASRoma, effettuerà il live della amichevole degli uomini di Eusebio Di Francesco. Oltre all'account Twitter, i tifosi ...

Lazio-Spal - botte e sprangate dopo l’amichevole a Belluno. Perquisiti trenta ultras a Roma e Ferrara : Nelle immagini, gli scontri tra ultras della Lazio e della Spal in occasione dell’amichevole Lazio-Spal, disputata ad Auronzo di Cadore il 28 luglio 2018. Gli agenti della Digos di Roma hanno eseguito decreti di perquisizione, emessi dalla Procura della Repubblica di Belluno, nei confronti di 9 appartenenti al gruppo ultras laziale degli “Irriducibili“. Altre perquisizioni sono state eseguite dalla Digos di Ferrara nei ...

Roma - il 6 settembre amichevole contro il Benevento al Ciro Vigorito : Per tenere alta la concentrazione durante la sosta per le nazionali, Eusebio Di Francesco ha dato il via libera per organizzare un'amichevole a dieci giorni prima della ripresa del campionato. Giovedì ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Roma Real Madrid : quote - le ultime novità live. I ballottaggi in difesa (amichevole) : PROBABILI FORMAZIONI Roma Real Madrid: quote, le ultime novità live su moduli e titolari per Di Francesco e Lopetegui in vista dell'amichevole di stanotte(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 16:55:00 GMT)

