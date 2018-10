Rogo del Monte Serra | la Regione stanzia 1 | 5 milioni per bonifica e ricostruzione

Trieste - anziana muore nel Rogo della casa : il 112 manda i soccorsi all'indirizzo sbagliato : L’incendio a via Batagely 11 ma i mezzi vengono indirizzati dal numero unico per l'emergenza a via Battigelli, dall’altra parte della città

Rogo nel fienile a Pollein - non esclusa l'ipotesi dolosa Aosta - I Vigili del fuoco sono riusciti ad avere la meglio sulle fiamme nella ... : Ci sono volute ore perché i Vigili del fuoco riuscissero ad avere ragione dell' incendio scoppiato, attorno alle 20.40 di ieri, sabato 6 ottobre, in località Grand Place a Pollein , nel fienile di ...

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : domenica 7 ottobre. Italia all’assalto delle medaglie : ci sono Villa - Ceccon e Rogora : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018, oggi domenica 7 ottobre incominciano le gare a Buenos Aires (Argentina). Prima giornata che prevede subito l’assegnazione di diverse medaglie e ci sarà tanta Italia impegnata in gara: spiccano soprattutto Giorgia Villa che incomincerà la sua avventura al corpo libero, Thomas Ceccon e Anna Pirovano nel nuoto, Laura Rogora nell’arrampicata sportiva. Gli azzurri ...

Maxi Rogo nei pressi delle Cesine - il fuoco ha distrutto circa 50 ettari di macchia mediterranea : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da ...

Domato l’incendio a Capri : si indaga sulle cause del Rogo : E’ stato Domato dopo circa quattro ore l’incendio boschivo scoppiato nel primo pomeriggio ad AnaCapri, sull’isola di Capri. Le fiamme, partite dalla zona di Cetrella, si erano estese fino al Monte Solaro. In azione numerose squadre di soccorritori, vigili del fuoco, Protezione Civile, molti volontari e due elicotteri. Si indaga per accertare le cause del rogo. Disposto un presidio di sorveglianza notturna nel timore che possano ...

Ancora incendi in toscana : Rogo divampa nell'empolese valdelsa : Non c'è pace per la toscana, colpita Ancora da incendi in queste ultime ore. Un rogo è divampato oggi, in mattinata, anche nell'empolese valdelsa: l'incendio, di notevoli dimensioni, è divampato...

Incendio del Monte Serra : strage di ulivi - aziende in ginocchio. Nuovo Rogo poi spento : E' un danno enorme per l'economia, mentre i magistrati cercano di dare un volto a chi ha appiccato le fiamme che da lunedì 24 settembre hanno tormentato per tre giorni la provincia di Pisa. Altri ...

'Un disastro immane'. Cosa sappiamo del Rogo che sta devastando il Pisano : Sono almeno 500 le persone evacuate per il vasto incendio sul bosco del Monte Serra, nel Pisano, alimentato dal forte vento. Non si sono registrati feriti, ma nella notte le fiamme si sono avvicinate ...

"Un disastro immane". Cosa sappiamo del Rogo che sta devastando il Pisano : Sono almeno 500 le persone evacuate per il vasto incendio sul bosco del Monte Serra, nel Pisano, alimentato dal forte vento. Non si sono registrati feriti, ma nella notte le fiamme si sono avvicinate al centro abitato di Calci. Il sindaco, Massimiliano Ghimenti, ha ordinato agli abitanti di lasciare le case anche nella frazione di Montemagno e nelle zone di Torre e San Lorenzo, dopo che già erano state evacuate le abitazioni ...

L'agonia di Città della Scienza : dopo il Rogo 7 milioni di debiti : Non è bastato un anno di commissariamento. Anzi la crisi di Città della Scienza è ancora più drammatica ed i lavoratori sono costretti a scendere in presidio sotto la Regione. 'Non c'è più liquidità, ...

Scontri mortali sull'A1 in Umbria : 3 morti - un camionista arrestato - Agente salva donna prima del Rogo : Vittime padre e figlio, ferita la madre del piccolo - Sono padre , 33 anni, e figlio , 10 anni, originari della provincia di Caserta, le vittime dell'incidente avvenuto in mattinata. Con loro c'era ...

Il restauro del secolo : riaprirà tra un mese la Cappella della Sindone dopo il Rogo del 1997 : Ventotto anni, due restauri e un incendio dopo. Manca ormai un mese e la Cappella della Sindone di Torino, tra i più grandi capolavori dell’architettura barocca mondiale, opera tardo secentesca del modenese Guarino Guarini, aprirà nuovamente al pubblico dopo una lunga attesa durata quasi tre decenni. Ad annunciarlo, ieri, è stato il ministero per i...