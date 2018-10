Robbie Williams | mamma Fergie e gli altri motivi per cui vale la pena seguire il royal

L’omaggio (quasi) irriverente di Robbie Williams a re Giorgio : Solo re Giorgio poteva prendere il controllo di un aeroporto cittadino, il Forlanini di Milano Linate, di rilevanza internazionale e renderlo palco di una sfilata e di un concerto evento durante la settimana della moda milanese. Solo lui poteva avere la levatura d’animo da accettare che lo special guest, Robbie Williams, icona della musica degli anni Novanta, cambiasse il tono del suo fashion show Emporio Armani P/E 2019 introducendo humor ...

Armani sfila in aeroporto. E con Robbie Williams lo show diventa unico : "L'aeroporto è un luogo dal grande potere simbolico: senza barriere, rappresenta l'apertura verso l'esterno, verso il mondo". Così Giorgio Armani parla della location in cui si è svolto l'evento "Emporio Armani Boarding", sfilata che si è tenuta la sera del 20 settembre a Milano in una location unica. Dal 1996 a bordo di una delle piste dell'aeroporto di Linate troneggia l'Hangar Emporio Armani, simbolo del legame ...

Settimana della moda Milano 2018 - giorno due : grande show da Re Giorgio (Armani) con Robbie Williams scatenato in gonna plissettata : La seconda giornata della fashion week milanese si è chiusa sulle note di “Angel” di Robbie Williams, cantata all’unisono dai 2300 invitati presenti all’aeroporto di Linate per il faraonico show di Emporio Armani. Re Giorgio ha trasformato in suo hangar in modo davvero scenografico, rendendolo il set perfetto per un concerto rock più che non per una sfilata. Appunto. Tanto più con un Robbie Williams scatenato a fare da mattatore sul palco in ...

Robbie Williams : 'Non sono omosessuale - ma per George Michael lo sarei stato un po'' : Durante lo show di chiusura delle sfilate di Emporio Armani, Robbie Williams ricorda l'amico George Michael: «Non sono omosessuale, ma per George Michale un po' lo sarei stato. Mi manchi" ha detto ...

