Riverdale 3×02 | Archie pestato a sangue? VIDEO

ilnotiziangolo

: Riverdale 3×02: trama anticipazioni promo spoiler streaming - #Riverdale #3×02: #trama - zazoomnews : Riverdale 3×02: trama anticipazioni promo spoiler streaming - #Riverdale #3×02: #trama - zazoomblog : Riverdale 3×02: trama anticipazioni promo spoiler streaming - #Riverdale #3×02: #trama -

(Di giovedì 11 ottobre 2018)3×02 trama e promo – Il secondo episodio del teen drama andrà in onda su The CW il 17 ottobre 2018. “Chapter Thirty-Seven: Fortune and Men’s Eyes” spingerà ancora una volta Jughead e Betty a trasformarsi in investigatori. Secondo la trama di3×02 ci saranno anche delle crisi personali e sentimentali in atto.3×02 trama e anticipazioni Come non accadeva da ormai un po’ di tempo, Jughead e Betty uniranno le forze per scoprire qualcosa di più sul nuovo mistero. I due ragazzi hanno già agito in questo modo in passato, anche se alla fine si erano allontanati per via della loro rottura come coppia. Intanto,è impegnato altrove e cerca di ambientarsi al meglio nel suo nuovo habitat. Veronica deciderà così di trovare un modo per portargli un po’ di casa, in modo da farlo sentire a suo agio ed annullare la ...