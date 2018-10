Rimini | domani a Startup Grind Rimini San Marino incontro con Giarrusso e Paoletti

Ultimi preparativi per il Trofeo CONI Kinder+Sport - domani oltre 3000 giovani atleti invadono Rimini : La Finale Nazionale del Trofeo CONI Kinder+Sport segna la fine di un percorso iniziato dai ragazzi con le proprie Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche nelle proprie Province e Regioni e, ...

Rimini - Teatro degli Atti : domani "Network day". 130 associazioni contro odio e intolleranza : ... dalla politica ai diritti umani, dal contrasto alla violenza sulle donne ai diritti LGBTIQ, dall'ambiente ai diritti dei diversamente abili e dello sport, solo per citarne alcuni. L'incredibile ...

Rimini - Un Mare di Fuoco domani sera in spiaggia dopo il rinvio : ... fachiri, acrobati, sputaFuoco, giocolieri, danzatrici e tanto altro ancora per un totale di oltre 30 performace tra spettacoli e repliche in scena dalle 20 alle 24. Oltre alle performance ovviamente ...