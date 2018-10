RIFORMA PENSIONI 2018 Quota 100 | la difesa di Paolo Savona Ultime notizie

RIFORMA PENSIONI 2018 e Quota 100/ Furlan ricorda i problemi per donne e giovani (Ultime notizie) : Ultime notizie Riforma pensioni e Quota 100. Furlan ricorda i problemi per donne e giovani. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 13:24:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018/ Presidio per la nona salvaguardia degli esodati a Montecitorio (Ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Presidio per la nona salvaguardia degli esodati a Montecitorio. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 12:06:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI - Boeri : 'Quota 100 fa aumentare il debito di 100 miliardi e mette a rischio il sistema' : Il presidente dell 'Inps , Tito Boeri , critica il progetto del governo di introdurre nel sistema previdenziale la quota 100 con un minimo di 62 anni di età e 38 di contributi insieme allo stop all'...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Rinvio di qualche mese per Quota 100 (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Rinvio di qualche mese per Quota 100. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali, con le scelte del Governo. L’entrata in vigore della Riforma delle pensioni con Quota 100 che il Governo intende varare potrebbe slittare di qualche mese. Secondo quanto riporta Repubblica, infatti, il Quirinale ritiene che la manovra debba “cambiare, soprattutto in uno dei suoi asset fondamentali: ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Quota 41 - i lavoratori precoci : falso dire che costa troppo (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 11 ottobre. Quota 41, i lavoratori precoci: falso dire che costa troppo. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 05:58:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018 e Quota 100/ Verso proroga di Opzione donna e Ape social (ultime notizie) : Novità Riforma pensioni e Quota 100. Verso proroga di Opzione donna e Ape social. Tutte le ultime notizie e le news sui principali temi previdenziali, con le scelte del Governo(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 17:46:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018/ Damiano : le illusioni su Quota 100 e Quota 41 (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Damiano: le illusioni su Quota 100 e Quota 41. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 10 ottobre(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 16:37:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018/ Quota 100 - nel Def si ‘elogia’ la Fornero (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, ultime notizie. Salvini rilancia progetto di detassare gli assegni al Sud. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 10 ottobre(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 14:53:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018/ Salvini rilancia progetto di detassare gli assegni al Sud (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Salvini rilancia progetto di detassare gli assegni al Sud. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 10 ottobre(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 13:21:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018/ Il piano M5s per tagliare i vitalizi regionali (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Il piano M5s per tagliare i vitalizi regionali. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 10 ottobre(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 11:19:00 GMT)

Pensioni - RIFORMA a tempo. Ma Lega e M5S fermano Tria : Il governo italiano ha bisogno di alleati, amici, piani B. Tutto e chiunque pur di rendere mansueti i mercati, acquistare credibilità, dare un volto più accettabile alla manovra, sperare che le agenzie di rating non degradino il debito. ...