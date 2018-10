‘Ridisegniamo l’emofilia’ Un confronto sui bisogni dei pazienti

caffeinamagazine

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Assicurare un futuro più agevole alle persone afflitte da emofilia. È questo il tema principale dell’evento, iltra, famiglie, associazioni, medici e istituzioni in corso all’hotel Excelsior di Napoli, organizzato nell’ambito della campagna promossa da Roche con il patrocinio di FedEmo e Paracelso. Un incontro che ha l’obiettivo di creare un dialogo per far emergeree aspettative delle persone con emofilia e dei loro familiari, attraverso la voce di, clinici e istituzioni che si impegnano quotidianamente sul territorio per ridisegnare la patologia e che interverranno all’evento. L’emofilia è una patologia rara che colpisce 320 mila persone in tutto il mondo e, secondo il registro nazionale coagulopatie, 5 mila solo in Italia, con un significativo impatto socio-economico e sanitario. Questa rarissima malattia del sangue ...