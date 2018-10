Ricerca | cellule del cervello umano nei topi per far luce sulla Sindrome di Down

meteoweb.eu

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Uno studio, pubblicato su ‘Science‘ e condotto dall’Imperial College di Londra, in collaborazione con un gruppo dell’Università di Cambridge, ha osservato come trapiantando lecerebrali umane neldivivi, esse sono cresciute e si sono collegate fra loro. Ciò ha permesso al team di studiare il modo in cui ledelinteragiscono, in un ambiente il più naturale possibile. Il team, finanziato dal Medical Research Council, ha utilizzato la tecnica per riprodurre ladi, utilizzandodonate da due persone con questa condizione. Secondo gli scienziati, questo approccio potrebbe essere usato in futuro per studiare una serie di condizioni cerebrali, tra cui la schizofrenia, la demenza o l’autismo. Lo studio descrive alcune differenze nellecerebrali dagli individui condirispetto a ...