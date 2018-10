Renault - Nuovi accordi con Enel | Edf e Total

quattroruote

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Il gruppoha annunciato una nuova serie diper la promozione della mobilità elettrica, uno dei quali, stipulato con l', porterà alla realizzazione dipunti di ricarica in tutta la Penisola. In Francia, invece, la Casa della Losanga collaborerà con lae il fornitore d'elettricità Edf con l'obiettivo di creare un nuovo ecosistema per promuovere la transizione elettrica su larga scala.Smart charging anche in Italia. L'accordo conX porterà alla realizzazione di un progetto pilota per lo smart charging: inizialmente si testeranno le nuove tecnologie soltanto in alcune zone, ma l'obiettivo è quello di fornire i servizi di ricarica intelligente in tutta Italia. Sfruttando questo sistema, le colonnine di ricarica potranno ridurre la fornitura di elettricità alle vetture durante i picchi di richiesta dalla rete (quando il prezzo della corrente è maggiore), ...