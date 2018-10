ilfattoquotidiano

: Renault Captur Tokyo Edition, ecco l’auto social firmata Lapo Elkann – FOTO - TutteLeNotizie : Renault Captur Tokyo Edition, ecco l’auto social firmata Lapo Elkann – FOTO - fattiamotore : Renault Captur Tokyo Edition, ecco l’auto social firmata Lapo Elkann – FOTO - Cascavel47 : Renault Captur Tokyo Edition, ecco l’auto social firmata Lapo Elkann – FOTO -

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Allahanno deciso di far “vestire” il loro suv compatto, best seller nel segmento in Italia, da un genio della personalizzazione comee dai creativi della sua Garage Italia guidati da Carlo Borromeo. Il risultato è questa, una serie ispirata alla cultura giapponese e rigorosamente limitata a soli cento esemplari, che andranno in vendita al prezzo di 26.550 euro. All’esterno, su tetto e specchietti retrovisori, spicca un’elegante ed elaborata tinta rossa con il pattern “Kumo”, elemento decorativo della tradizione giapponese che ritroviamo anche all’interno, sulla trama dei sedili in tessuto Jersey. Gli inserti in rosso si ritrovano anche in diversi dettagli, sia fuori che dentro la vettura. Una chicca è il numero dell’esemplare, nascosto in posizioni diverse sul tetto. Ma la caratteristica più “succosa” è che ...