Renault Captur Tokyo Edition by Garage Italia | l’auto che compri su Instagram

gqitalia

: Comunicare e vendere con i social, su @Socialblogging_ la nuova campagna di @renaultitalia per il lancio della Capt… - 1danyda : Comunicare e vendere con i social, su @Socialblogging_ la nuova campagna di @renaultitalia per il lancio della Capt… - ANSA_motori : Lapo #Elkann firma #Renault #Captur Tokyo Edition. Solo 100 pezzi, prenotabili online su #Facebook e #Instagram - 1danyda : RT @Socialblogging_: #Renault lancia la Captur Tokyo Edition. La casa automobilistica francese si affida a Messenger e alle Instagram Stori… -

(Di giovedì 11 ottobre 2018)ha firmato una partnership con l’hub creativo, da cui è nata una nuova serie limitata ispirata al Giappone, lache sarà disponibile in soli 100 esemplari reinterpretano la tradizione nipponica in chiave moderna. Una delle sue caratteristiche principali è la modalità di vendita, perché è la prima auto prenotabile attraversoe Facebook. Laè stata lanciata nel 2013 e di anno in anno segna nuovi record di vendite, risultando il SUV compatto più venduto in, grazie soprattutto al suo design, alla sua versatilità e alle possibilità di personalizzazione. Queste ultime sono evidenti nelle Zip Collection, cioè i rivestimenti dei sedili facilmente sfoderabili e sostituibili che consentono di abbinare il look interno delin base al proprio proprio gusto, grazie alla scelta di colori, trame e tessuti a disposizione. Per ...