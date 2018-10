Renato Zero canta Cinque Giorni nel nuovo disco di Vincenzo Incenzo | svelata la tracklist

Renato Zero - IL TRIANGOLO COMPIE 40 ANNI / Il messaggio del cantante (La vita in diretta) : Il TRIANGOLO di RENATO ZERO COMPIE 40 ANNI: Enrica Bonaccorti ripercorre la storia di un grande successo nel salotto di Rai Uno. A La vita in diretta il messaggio del cantante (Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 18:38:00 GMT)

Credo è il nuovo album di Vincenzo Incenzo - Renato Zero produce la sfida in prima linea dopo il successo da autore : Il nuovo album di VIncenzo Incenzo è Credo. L'apprezzato artista, noto per il lungo dietro le quinte in collaborazione con Renato Zero, ha deciso di mettersi in gioco per portare sul mercato qualcosa di completamente suo. La sua prima prova di studio è già stata presentata attraverso il singolo in radio Je suis, che conta sulla produzione di Renato Zero. Il cantautore romano è intervenuto sui social per promuovere il salto in prima linea di ...

Vladimir Luxuria imita Renato Zero : il verdetto di Giorgio Panariello : Renato Zero: l’imitazione di Vladimir Luxuria conquista Giorgio Panariello Vladimir Luxuria è uno dei tanti personaggi televisivi scelti per questa nuova edizione di Tale e Quale Show. Per l’appuntamento di questa settimana, all’opinionista è stato affidato un personaggio davvero difficile da imitare. Stiamo parlando di Renato Zero, uno degli artisti che hanno fatto la storia della musica italiana. Tra l’altro, esibirsi ...

Tale e Quale Show 2018 Vladimir Luxuria imita Renato Zero VIDEO : Vladimir Luxuria ha imitato Renato Zero nella quarta puntata di Tale e Quale Show 2018, andata in onda venerdì 5 ottobre 2018. DOVE VEDERE LE PUNTATE Tale e Quale Show 2018 Vladimir Luxuria imita Renato Zero Alla conduzione abbiamo ritrovato come sempre Carlo Conti, che è anche ideatore del programma. Il pubblico ha assistito alle incredibili trasformazioni dei dodici Vip in gara. I concorrenti infatti si sono esibiti ...

Renato Zero compie 68 anni : un post affettuoso per ringraziare i 'sorcini' di tutte le età : Renato Zero compie 68 anni ed è festa insieme a lui per i fans che coprono cinque decenni, un lunghissimo periodo costellato da grandi successi e dalla vendita di 50 milioni di dischi frutto di 41 ...

Loredana Bertè - esce “LiBertè”/ Dalla “carognata” di Renato Zero ad Asia Argento : “Sono la sua mamma rock!” : Loredana Bertè è senza ombra di dubbio, la prima rocker italiana. Il suo nuovo CD esce domani, venerdì 28 settembre e rappresenta un vero ritorno in grande stile.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 11:47:00 GMT)

Imminente il ritorno di Renato Zero? Soffia vento zerofolle dalle parti di Vincenzo Incenzo : Il ritorno di Renato Zero sembra vicino. Questo è quanto suggeriscono gli ultimi indizi di VIncenzo Incenzo, che da anni collabora con l'artista romano come autore di alcuni dei suoi più grandi successi. Sono giorni che l'artista pubblica degli stralci di testo sulla sua pagina ufficiale, lasciando intendere di essere a lavoro su qualcosa di nuovo ma attualmente top secret. Gli aggiornamenti non sono passati inosservati agli occhi dei ...

Largo al Triangolo Remix 2018 di Renato Zero - fuori il singolo dopo lo show bomba a Verona (audio e testo) : Triangolo Remix 2018 di Renato Zero rimescola le carte in tavola e ci mette ancora di fronte a una verità disarmante: non è possibile programmare le sue mosse. Approdato sul palco dell'Arena di Verona per sconvolgere il pubblico di RTL 102.5 Power Hits Estate, il cantautore capitolino ne combina un'altra delle sue e torna alla ribalta con una versione dance di Triangolo, a 40 anni dal grande successo di un singolo che porta il marchio a ...

Video di Renato Zero a Techetecheté il 16 settembre : come rivedere la puntata : Renato Zero a Techetecheté conclude l'ultima e fortunata serie di puntate del varietà di Rai1, quello che attinge dallo sterminato archivio aziandale per riproporre microclip d'epoca che da anni intrattengono il pubblico della prima rete in attesa del prime time. C'è un po' tutto Renato Zero, nella puntata di Techetecheté, a cominciare dai gloriosi esordi del tendone per arrivare ad Arenà, che Rai1 ha trasmesso a settembre del 2016 dopo il ...

Renato Zero - Loredana Bertè e Cristiano Malgioglio - rovinoso retroscena : disastro dietro le quinte : disastro dietro le quinte del concerto di Verona. Renato Zero, Loredana Bertè e Cristiano Malgioglio si sono incrociati dietro il palco e secondo il settimanale Spy sarebbe finita nel peggior modo ...

Renato Zero - Loredana Bertè e Cristiano Malgioglio : gelo dietro le quinte : Perché Renato Zero non parla più con Loredana Bertè e Cristiano Malgioglio Da tempo Renato Zero ha interrotto i rapporti con due colleghi famosi, Loredana Bertè e Cristiano Malgioglio. L’artista ha rivisto i due ad un recente evento musicale a Verona ma dietro le quinte è regnato il gelo. I tre hanno mostrato grossa indifferenza, […] L'articolo Renato Zero, Loredana Bertè e Cristiano Malgioglio: gelo dietro le quinte proviene da ...

Techetechetè 2018 chiude (con Renato Zero) e ne sentiamo già la mancanza : Ultima puntata dell'estate 2018 per Techetechetè questa sera, domenica 16 settembre: da domani l'access prime time di Rai 1 torna nelle mani di Amadeus e dei suoi Soliti Ignoti, aggiungendo un altro tassello all'Autunno tv, ma per stasera possiamo coccolarci ancora con il certosino lavoro di ricerca e montaggio realizzato dalla squadra di autori e montatori (o meglio artisti) che confeziona questa chicca del palinsesto Rai.prosegui la ...

Anche Renato Zero alla Celebrity Fight Night di Andrea Bocelli a Firenze (foto) : Renato Zero alla Celebrity Fight Night di Andrea Bocelli è solo uno tra i tanti ospiti della serata di beneficenza voluta dall'artista di Lajatico, organizzata presso il cortine dell'Ammannati di Palazzo Pitti. La serata conclusiva è ormai giunta alla sua quinta edizione e ha potuto contare su una serie di ospiti che hanno dato lustro alla maratona di solidarietà dell'Andrea Bocelli Foundation oltre al Mohammad Ali Parkinson Center, ...

Renato Zero in vacanza all’Argentario con Raffaella Carrà (foto) - ancora insieme dopo 50 anni di carriera : Renato Zero in vacanza all'Argentario con Raffaella Carrà cerca di nascondersi dai fotografi che riescono comunque a immortalare alcuni momenti di relax che hanno visto l'artista romano e la showgirl di nuovo insieme, ancora legati da una profonda amicizia che continua dopo decenni. I due sono stati ripresi dal settimane Oggi mentre si trovavano in vacanza in Toscana, con alcune foto che hanno già fatto il giro del web e tra i fan dell'uno e ...