Relazioni a distanza | 7 app per farle funzionare

(Di giovedì 11 ottobre 2018) L’estate è oramai un ricordo, ma può essere stata decisiva per la tua situazione sentimentale. Nel bene e nel male: puoi aver trovato l’anima gemella durante le vacanze, oppure puoi aver deciso di spostarti in un’altra città per studio o per lavoro, mettendo a repentaglio il rapporto con la tua ragazza attuale. In entrambi i casi, il ritorno a casa coincide con un enorme fardello: la necessità di mantenere una relazione a. Come fare a mantenere viva la fiamma? Ecco una selezione di app pensate apposta per aiutare le coppie a sentirsi più vicini. Between. Una delle app più diffuse per abbattere i chilometri di lontananza. Con Between è facile chattare, ricordare gli anniversari o pianificare insieme dove incontrarsi: in più ti permette di condividere il calendario, condividere foto e video e pianificare eventi futuri, tutto in un solo spazio. E’ anche possibile ...