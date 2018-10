Regione Abruzzo | 55 dipendenti non confermati Il dirigente | “Colpa del Decreto dignità”

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 ottobre 2018) A 55 lavoratori della Tua (società regionale abruzzese dei trasporti) non è stato rinnovato il contratto e il suo presidente ha dato la colpa alDignità. Fa discutere la defenestrazione di massa di un blocco di carrozzieri, meccanici e manovratori assunti a somministrazione 16 mesi fa. Il loro contratto è scaduto il 30 settembre e l’azienda non li ha, nonostante quei ruoli e interi e delicati reparti (come gli spazi di manovra nelle stazioni ferroviarie) restino adesso sguarniti, in attesa di un concorso pubblico annunciato a inizio estate. La società ha interrotto il rapporto di lavoro perché in base alla riforma Di Maio questi 55, se, “avrebbero potuto rivendicare un contratto a tempo indeterminato”. Afferma infatti Tullio Tonelli, presidente della Tua: “Qualche mese fa abbiamo bandito un concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato ...