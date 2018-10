Reddito di cittadinanza e quota 100 partono da aprile | sì dei 5 Stelle | la Lega pronta ad

Lega-M5S al Governo : «avvio» Reddito di cittadinanza e taglio cuneo fiscale per i giovani : La richiesta di azzerare il Fondo per l’editoria. Subito Banca degli investimenti con Cdp e Bankitalia...

Def - risoluzione maggioranza : quota 100 e Reddito cittadinanza - : Sono alcune delle misure contenute nella risoluzione di maggioranza alla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, presentata al Senato. Il testo prevede anche il contrasto al calo ...

Al Sud un Reddito di cittadinanza senza diritti di cittadinanza rischia di fallire : Una politica di contrasto al disagio e all'esclusione sociale è necessaria ma è sbagliato pensare che, soprattutto al Sud, possa tradursi solo in un trasferimento di denaro. Rafforzare i servizi, accompagnare i beneficiari con piani di inclusione è la strada per far sì che questi 9 miliardi servano realmente ad arginare la crescente povertà, soprattutto al Sud. Non parliamo però di politiche per il ...

“Vi spiego perché il Reddito di cittadinanza non può sconfiggere la povertà” : Cosa non va nel reddito di cittadinanza e perché l'idea di un sussidio per i cittadini rischia di trasformarsi in un boomerang. L'intervista di Fanpage.it all'economista Francesco Daveri, dovente dell'Università Bocconi di Milano.Continua a leggere

Def - conferma 5Stelle : Quota 100 e Reddito di cittadinanza in primavera : Mentre è iniziata in Senato la discussione del Def, che porterà poi oggi alle 17 30 alla votazione, dal fronte 5 Stelle arriva la conferma che con Quota 100 e reddito di cittadinanza non si potrà partire subito a Gennaio 2019, bensì le misure slitteranno, per essere avviate in primavera. Consulta lo speciale Legge di bilancio 2019 E’ il pentastellato Patuanelli a dare questa conferma, affermando: “Credo che in primavera possano ...

Stefano Patuanelli : "In primavera al via Reddito di cittadinanza e pensioni" : "La nostra intenzione è cercare di partire con il reddito di cittadinanza e quota 100 dopo il primo trimestre". Lo ha detto il capogruppo M5S al Senato, Stefano Patuanelli, a margine dei lavori dell'Aula a Palazzo Madama."Io ritengo che in primavera - prosegue - possono partire sia la riforma della Fornero che il reddito di cittadinanza: pensiamo che ci vorranno tre mesi per la questione dei centri per l'impiego, forse un mese in ...

Manovra. Patuanelli : ad aprile Reddito di cittadinanza. Moscovici : 'no' a conflitto con Italia : ... le coperture ci sono La manovra di bilancio per il 2019 vale circa 37 miliardi e "contiene anche misure espansive, e interventi di copertura finanziaria - spiega il ministro dell'Economia, Tria. ...

Sondaggi Politici/ Manovra - il 44% boccia il Reddito di cittadinanza M5s : “incentiva a non lavorare” : Sondaggi elettorali Politici: ultime notizie e intenzioni di voto, Lega sfiora il 33%, insegue in risalita Di Maio al 31%. Male Berlusconi ancora sotto il 10%, è sempre stallo Pd(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 12:55:00 GMT)

Reddito di cittadinanza : 2 - 5 miliardi dei 10 disponibili potrebbero finire agli stranieri : Il Reddito di cittadinanza, misura voluta a tutti i costi dal Movimento 5 Stelle, a dispetto del nome non riguardera' solo gli italiani. Dei 10 miliardi stanziati per l'assegno ben 2,5 potrebbero andare a persone che non hanno cittadinanza italiana. Sarebbe infatti impossibile escludere stranieri che soggiornano da tempo nel nostro paese e rifugiati. Reddito di cittadinanza, andra' anche agli immigrati Il sussidio economico andra' a circa un ...

Contrordine : 'E se rinviassimo quota 100 e Reddito di cittadinanza?' : Roma. La bozza di un piano alternativo è già pronta. Ci ha lavorato il ministro dell'Economia Giovanni Tria, insieme ai suoi vice Massimo Garavaglia e Laura Castelli. L'ha vista anche il premier Giuseppe Conte e ne sono stati informati, in maniera più o meno dettagliata, tutti gli ...

Le 10 domande del Pd a Di Maio sul Reddito di cittadinanza : Il Partito Democratico pone dieci domande al vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, sul reddito di cittadinanza, "dieci ragioni per cui la proposta del reddito di cittadinanza non ci convince”, afferma il deputato Stefano Lepri. Le questioni riguardano vari punti del reddito di cittadinanza che dovrebbe essere varato insieme alla manovra.Continua a leggere

Al via Reddito e Pensione di cittadinanza - Azzolina : “Si parte da gennaio 2019” : Secondo la sintesi dell’On. Azzolina le due misure partiranno dal prossimo anno solare: il 1° gennaio 2019 prende il via la Pensione di cittadinanza, mentre, giorno 1 Aprile, sarà la volta del Reddito di cittadinanza. Reddito e Pensione di cittadinanza: si inizia a gennaio 2019 con la Pensione e ad aprile con il Reddito Per quanto riguarda le somme stanziate sia per la Pensione che per il Reddito, ecco cosa ha dichiarato l’On. Azzolina: “Per ...

Una app per il Reddito di cittadinanza (e molti problemi da risolvere) : Il commissario all’Agenda digitale Diego Piacentini in una intervista al Corriere della Sera ha spiegato il progetto del...