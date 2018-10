Reddito di cittadinanza | 2 | 5 miliardi dei 10 disponibili potrebbero finire agli stranieri

Contrordine : 'E se rinviassimo quota 100 e Reddito di cittadinanza?' : Roma. La bozza di un piano alternativo è già pronta. Ci ha lavorato il ministro dell'Economia Giovanni Tria, insieme ai suoi vice Massimo Garavaglia e Laura Castelli. L'ha vista anche il premier Giuseppe Conte e ne sono stati informati, in maniera più o meno dettagliata, tutti gli ...

Le 10 domande del Pd a Di Maio sul Reddito di cittadinanza : Il Partito Democratico pone dieci domande al vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, sul reddito di cittadinanza, "dieci ragioni per cui la proposta del reddito di cittadinanza non ci convince”, afferma il deputato Stefano Lepri. Le questioni riguardano vari punti del reddito di cittadinanza che dovrebbe essere varato insieme alla manovra.Continua a leggere

Al via Reddito e Pensione di cittadinanza - Azzolina : “Si parte da gennaio 2019” : Secondo la sintesi dell’On. Azzolina le due misure partiranno dal prossimo anno solare: il 1° gennaio 2019 prende il via la Pensione di cittadinanza, mentre, giorno 1 Aprile, sarà la volta del Reddito di cittadinanza. Reddito e Pensione di cittadinanza: si inizia a gennaio 2019 con la Pensione e ad aprile con il Reddito Per quanto riguarda le somme stanziate sia per la Pensione che per il Reddito, ecco cosa ha dichiarato l’On. Azzolina: “Per ...

Una app per il Reddito di cittadinanza (e molti problemi da risolvere) : Il commissario all’Agenda digitale Diego Piacentini in una intervista al Corriere della Sera ha spiegato il progetto del...

Reddito di cittadinanza a un milione di immigrati regolari. Quello che la Lega non ‘confessa’ agli elettori : Il Reddito di cittadinanza potrebbe essere un graditissimo ‘regalo’ per gli immigrati regolari in Italia. Se fosse infatti confermata la bozza che circola in queste ore, tra i requisiti di accesso al Reddito di cittadinanza per gli stranieri regolari in Italia, oltre a quelli economici, ci sarebbe solo l’essere residenti nel nostro paese da almeno dieci anni. Abbiamo chiesto il parere tecnico dell’esperto di immigrazione Gianluca ...

Manovra da 36 - 7 miliardi : dal Reddito di cittadinanza a Flat Tax e Iva - le misure e l'impatto sul PIL : Sono le indicazioni fornite nella seconda audizione in parlamento del ministro dell'Economia Giovanni Tria che ha 'spacchettato' gli interventi e il loro impatto sulla crescita. Pensioni, riforma ...

Confusione e troppi paletti - ecco perché il Reddito di cittadinanza è un mistero : Nei recenti sondaggi , Ipsos, Tecné, Euromedia, l'opinione sui benefici del reddito di cittadinanza è esattamente spaccata in due. Come mai? Confusione, comunicazione contraddittoria, paletti e regole ...

Reddito cittadinanza - Rinaldi vs Padoan : “Era ministro e ha trovato 20 miliardi per banche. Ora ne servono molti meno” : Botta e risposta serrato a Dimartedì (La7) tra l’ex ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, e l’economista Antonio Maria Rinaldi sul Reddito di cittadinanza. Il deputato Pd osserva: “Per questa misura servono 11 miliardi di euro. Sarebbero ben spesi se ci fosse chiarezza sulle condizioni e sugli incentivi. E a riguardo ancora non ci siamo. Il vero modo per combattere l’esclusione è creare lavoro”. Rinaldi ...

Manovra : Confapi Padova - Reddito cittadinanza - al Veneto solo le briciole (3) : (AdnKronos) - "Proprio l’esperienza del Veneto insegna, al contrario, che la crescita si sostiene con più lavoro e più alta produttività. Un percorso di successo è alleggerire gli oneri su chi lavora. Muoversi nella direzione opposta, triplicando l’afflusso di chi va in pensione e di chi non lavora,

Manovra : Confapi Padova - Reddito cittadinanza - al Veneto solo le briciole (2) : (AdnKronos) - Lo stesso Veneto, però, versa ogni anno oltre 46 miliardi di tasse all’Erario, su 493 miliardi complessivi di introiti in Italia, vale a dire il 9,3% di quanto viene raccolto nell’intera nazione. Qualche confronto con altre regioni dà l’idea della sproporzione tra il contributo del Ven

Tria : "Pensioni e Reddito di cittadinanza valgono 16 miliardi" : Il ministro del Tesoro, Giovanni Tria , risponde alle critiche avanzate dall'Ufficio per il Bilancio. L' Upb di fatto ha puntato il dito contro il Def affermando che le previsioni del governo sono '...

Arriva “Io Italia” - l’app per controllare il Reddito di cittadinanza : L'app io.italia.it servirà a favorire le comunicazioni tra i cittadini e la Pubblica amministrazione, nonché a controllare la corretta erogazione del reddito di cittadinanza ai contribuenti che ne avranno effettivamente diritto: "Lo staff di Di Maio ci ha chiesto una soluzione tecnologica per il reddito di cittadinanza. Noi abbiamo suddiviso il progetto in quattro blocchi tecnologici: chi ne ha diritto; il passaggio dei soldi dallo Stato al ...