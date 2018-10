Rebecca | prima nata dopo 62 anni a Caldane | paese a quota 1200 metri in provincia di Cuneo

huffingtonpost

: anche io voglio un amore a prima vista come quello di Jack e Rebecca. però lo vorrei con un uomo come Jack, non con… - hobisognodel118 : anche io voglio un amore a prima vista come quello di Jack e Rebecca. però lo vorrei con un uomo come Jack, non con… - MaddalenaDicec1 : RT @faithandfuture: Il fatto che Rebecca avesse tante ambizioni prima di Jack e poi sia diventata esattamente ciò che non voleva essere per… - MaddalenaDicec1 : RT @faithandfuture: E poi c'è Jack, innamorato perso di Rebecca dalla prima volta che l'ha vista, disposto a trasferirsi a Los Angeles con… -

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Adi montagna indi, non nasceva un bambino dal '56.62, un fiocco rosa ha posto fine a questa lunga assenza: nella borgata a adi altezza èla piccola. Lei è la quinta componente della famiglia Ruà. Il padre Luca, studente al Politecnico di Torino, con la moglie Cinzia, ha lasciato tutto per trasferirsi in altaper gestire un rifugio, portando con sé anche gli altri due figli.Si legge sul Corriere della sera:A far da contraltare alla neoè Margherita, la più anziana del, 94enne, che però adesso arriva in valle solo d'estate. L'arrivo diè stato salutato con gioia anche dai residente dei centri vicini: "Forse è un segnale che le montagne stanno tornando a ripopolarsi - hanno detto felici quando a gennaio hanno saputo della notizia-. Che ...