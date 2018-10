Manovra da 36 - 7 miliardi di euro. Tajani : "stime irRealistiche" : Toni polemici e botta e risposta sulla Manovra tra Roma e Bruxelles non servono a nulla, anche se le previsioni indicate dal Governo nella Nota di aggiornamento al DEF , NADEF, sono "irrealistiche". E'...

CRISTIANO RONALDO ACCUSATO DI STUPRO DA KATHRYN MAYORGA/ Ultime notizie - "Il Real Madrid lo spinse a pagarla" : CRISTIANO RONALDO ACCUSATO di STUPRO da KATHRYN MAYORGA. Ultime notizie, estradizione in Usa per l'attaccante della Juventus? "Non è imputato", rivela la Polizia di Las Vegas(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 14:49:00 GMT)

Milano Inside Magritte : il viaggio multimediale tra Reale e immaginario : E’ visitabile in Fabbrica del vapore Inside Magritte, il nuovo e inedito percorso espositivo multimediale dedicato al grande maestro surrealista

Torna Cortesie per gli Ospiti : dal lunedì al venerdì su Real Time : Arriva il reboot del celebre programma in cui vedremo i tre giudici speciali Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Diego Thomas, invitati a cena nelle case degli italiani.

Cortesie per gli ospiti - la nuova edizione in Tv su Real Time da domani : La prima puntata di Cortesie per gli ospiti 2018 è in programma domani lunedì 8 ottobre, alle 20:10, su Real Time. La trasmissione andra' in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì, per un totale di quaranta puntate da sessanta minuti ciascuna. Questo format incentrato su ospitalita', bon ton e savoir faire, è andato in onda sullo stesso canale televisivo fino al 2012 e adesso torna in Tv con tante novita'. La più interessante è sicuramente il ...

Real Time non rinuncia ai Royal Wedding : in diretta le nozze di Eugenie di York e Jack Brooksbank : Dopo Harry e Meghan tocca a Eugenie e Jack: Real Time trasmette e commenta in diretta dal Castello di Windsor il matrimonio Eugenia di York, figlia del principe Andrea e Sarah Ferguson, con l'ex barista Jack Brooksbank. L'appuntamento è per venerdì 12 ottobre a partire dalle 10.30 sul canale 31 e ci aspettiamo il commento di Enzo Miccio, che quando c'è una sposa non manca mai, e dei suoi ospiti. Non ci stupiremmo del ritorno di Katia Follesa ...

Real Time non rinuncia ai Royal Wedding : in diretta le nozze di Eugenie di York e Jack : Dopo Harry e Meghan tocca a Eugenie e Jack: Real Time trasmette e commenta in diretta dal Castello di Windsor il matrimonio Eugenia di York, figlia del principe Andrea e Sarah Ferguson, con l'ex barista Jack Brooksbank. L'appuntamento è per venerdì 12 ottobre a partire dalle 10.30 sul canale 31 e ci aspettiamo il commento di Enzo Miccio, che quando c'è una sposa non manca mai, e dei suoi ospiti. Non ci stupiremmo del ritorno di Katia Follesa ...

Def - Tajani : “Le stime del Pil italiano sono irRealizzabili. Reddito di cittadinanza? Regalia di Stato” : Le stime del Pil italiano inserite nel def “sono irrealizzabili: tutti gli indicatori danno lo 0,9, non si fa la Tav, la Tap, il Terzo valico, la Gronda. Dov’è la politica per gli investimenti e la crescita? C’è solo il Reddito di cittadinanza e la Fornero, la flat tax è inesistente. Bisogna tagliare il cuneo fiscale anziché regalare soldi”. Cosi’ il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani commenta la ...

Ue - Tajani : stime Pil in Def irRealizzabili : Roma, 5 ott., askanews, - 'La stima del Pil italiano è assolutamente irrealizzabile: tutti gli indicatori danno lo 0,9 per cento. Non si fa la Tav, la Tap, il terzo valico, la gronda. Dove sono gli ...

#BakeOffItalia 6 – Quinta puntata del 05/10/2018 – Con Benedetta Parodi su Real Time. : I dolci stanno per ritornare nei forni di Real Time. Questa sera, alle 21:10, andrà in onda la Quinta puntata di Bake Off Italia – Dolci in forno, il talent show d’importazione britannica condotto da Benedetta Parodi. Trentadue concorrenti, appassionati di pasticceria dolce e salata, si sfidano per entrare nel tendone e vincere la sfida più dolce d’Italia. Un nuovo set, un po’ pop e […] L'articolo #BakeOffItalia 6 ...

Conte : 'Realizzeremo il più grande piano di investimenti mai progettato in Italia' : Quanto alla sorte di Giovanni Tria, il ministro dell'Economia esce politicamente dimezzato? 'Assolutamente no - risponde Conte - Abbiamo sempre chiesto al ministro Tria di presentare varie ...

"Realizzeremo il più grande piano di investimenti mai progettato in Italia" : Il governo Conte ha "previsto un piano per gli investimenti pubblici per un importo pari a 38 miliardi nei prossimi quindici anni e altri 15 nel prossimo triennio". Lo spiega lo stesso presidente del Consiglio in una intervista al Corriere della sera. "Accompagneremo questo piano - prosegue - con la semplificazione burocratica, la riforma del codice dei contratti pubblici, la digitalizzazione dei servizi pubblici, ...

Il Matrimonio di Daniele Bossari E Filippa Lagerback stasera su Real Time : Tra gli ospiti dell'evento che vedrà Enzo Miccio nei panni del wedding planner: Luciana Littizzetto, Mara Venier, Michelle Hunziker, Orietta Berti, Katia Follesa, Nicola Savino e Rudy Zerbi.

MATRIMONIO DANIELE BOSSARI E FILIPPA LAGERBACK/ Video - Enzo Miccio wedding planner : i retroscena su Real Time : Enzo Miccio, wedding planner di Real Time, racconta in esclusiva il MATRIMONIO dell'estate. Protagonista la coppia vip DANIELE BOSSARI e FILIPPA LAGERBACK.(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 15:55:00 GMT)