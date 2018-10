Razer Blade 15 | il notebook da gioco perfetto anche per la famiglia Il prezzo però è alto

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Ladi portatili15 si è arricchita di due nuovi modelli: il Dual Storage Edition e il più ricercato Mercury White Limited Edition. Definirli solodasarebberiduttivo. Fino a qualche anno questi tipi di prodotti erano di grandi dimensioni, dal design discutibile (diciamo appariscente), con pesi notevoli e un’autonomia risicata. I nuovi15 invece hanno un design sobrio e curato, scocca in alluminio, spessore inferiore ai due centimetri e peso attorno ai due chili. Insomma sono adeguatiper le esigenze di chi lavora, ad esempio con le immagini o con la musica. Purtroppo questa rinnovata versatilità ha unnon indifferente. Si parte infatti da un minimo di 1699,99 euro per la versione base. Entrambi i modelli sono dotati dello stesso processore Intel di ottava generazione: non è la più recente (siamo alla nona) ma in ...