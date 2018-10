Razer annuncia il controller Raiju Mobile e le cuffie in-ear Hammerhead USB-C ANC

Microsoft annuncia la partnership con Razer e il supporto per tastiera e mouse su Xbox One : Dopo forse troppo tempo, Microsoft annuncia il supporto a tastiera e mouse su Xbox One, così da rendere felici i tanti utenti che lo chiedevano da tempo. Per adesso il supporto non è per tutte le console della casa, ma è solo per alcuni tester Xbox selezionati, che potranno provare la nuova funzionalità nelle prossime settimane. La partnership con Razer Microsoft ha anche annunciato l’imminente partnership con Razer, che permetterà agli ...