Ray Donovan | Susan Sarandon e un lutto imprevisto nella quinta stagione

Ray Donovan 5 al via su Rai4 al giovedì con una morte sconvolgente : anticipazioni 11 e 18 ottobre : Rai4 continua a mantenere le sue promesse e proprio oggi, 11 ottobre, in seconda serata, darà il via a Ray Donovan 5. La serie creata da Ann Biderman per Showtime sbarcherà nella seconda serata della quarta rete Rai e sarà composta da 12 episodi che avranno ancora come protagonista l’attore Liev Shreiber nel ruolo principale. Il nostro problem solver riesce a sistemare le questioni di tutti nella bella Los Angeles ma fatica un po' a mettere ...

Ray Donovan - la quinta stagione in Tv su Rai 4 da domani : L'appuntamento televisivo con la prima puntata della quinta stagione della serie Ray Donovan è per giovedì 11 ottobre su Rai 4, in seconda serata, alle ore 23:25 circa. Inizia così un nuovo ciclo di episodi di uno dei risolutori di problemi più noti del piccolo schermo che in questa nuova edizione avra' anche a che fare con una potente manager interpretata da Susan Sarandon. Il protagonista della serialita' è l’attore Liev Schreiber, famoso ...

Ray Donovan 6×02 : infarto in corso per Mickey : Ray Donovan 6×02 trama e promo – Il secondo episodio della serie Tv andrà in onda su Showtime il 4 novembre 2018. “Staten Island – Part 2” conclude quanto avvenuto in precedenza. La trama di Rai Donovan 6×02 vedrà ancora il protagonista impegnato a ripulire la propria reputazione. Ray Donovan 6×02 trama e anticipazioni Il secondo episodio continuerà a mettere in crisi il protagonista. Ha creduto fino in ...

Ray Donovan 6 : l’interprete di Daryll in manette : Ray Donovan 6 gossip & news – Brutte notizie per i fan della serie Tv e soprattutto per l’attore che interpreta Daryll. Marion “Pooch” Hall è stato arrestato lo scorso mercoledì per aver messo in pericolo i cittadini. Secondo le indiscrezioni, il protagonista di Ray Donovan 6 avrebbe messo al volante dell’auto il figlio di due anni. Ray Donovan 6 nello scandalo: Daryll potrebbe non essere del tutto ...

Ray Donovan 6 : nuovo trailer e prime foto | VIDEO : Ray Donovan 6 news, trailer e foto – Siamo ad un mese di distanza dal debutto della serie Tv di Showtime. La sesta stagione andrà in onda in America il prossimo 28 ottobre 2018 e ci rivelerà che cosa è accaduto al nostro protagonista. Lo abbiamo lasciato devastato e pieno di sensi di colpa ed è arrivato il momento di scoprire qualcosa di più sulla trama. Ray Donovan 6 concentrerà la narrazione anche sulla recente incarcerazione di ...

Ray Donovan - il trailer della stagione 6 con le novità della serie : Non era morto come lasciava intendere il finale della quinta stagione, ma l’essere sopravvissuto alla caduta in acqua non lo ha riempito di gioia: comincia da dove lo avevamo lasciato il lungo trailer di Ray Donovan. Aveva deciso dopo la morte della moglie Abby – elemento intorno a cui ruotava tutta la stagione – di seguirla ma viene letteralmente ripescato dalle acque da un poliziotto che deve anche incassare la sua ira. ...