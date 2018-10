Rapina in tabaccheria a San Giustino | indagato il titolare per simulazione di reato

Perugia - Rapina in tabaccheria finisce nel sangue : sparatoria e inseguimento - un morto : La sparatoria avrebbe coinvolto un vigilantes i e i carabinieri che tentavano di impedire una rapina in tabaccheria a Ponte Felcino durante la notte. In mattinata poi il ritrovamento del cadavere di un uomo ancora col passamontagna all'interno di un'auto, abbandonata poco lontano dal luogo del furto e con il lunotto posteriore in frantumi.Continua a leggere

Perugia - trovato cadavere incappucciato in periferia : forse si tratta dell’autore di una Rapina in tabaccheria : Un’auto di grossa cilindrata (un’Audi grigia), il lunotto posteriore frantumato, nel portabagagli scatoloni pieni di sigarette e sul sedile un uomo incappucciato senza vita. È quanto ritrovato in mattinata a Ponte Felcino, nella periferia di Perugia, precisamente in via Radiosa, una strada secondaria della frazione del capoluogo umbro. Sul posto polizia, carabinieri, il pm di turno, Mara Pucci e il medico legale Sergio Scalise. Gli ...