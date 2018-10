ilfattoquotidiano

: Rally Legend di San Marino in 5G grazie a TIM e Nokia - HDblog : Rally Legend di San Marino in 5G grazie a TIM e Nokia - Cascavel47 : Rally Legend di San Marino, con il 5G è come essere nel cuore della gara – FOTO - whippet5G : RT @arocco1992: Rally Legend di San Marino in 5G grazie a TIM e Nokia San Marino è sempre più connesso alla rete 5G: dopo l’accensione de… -

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Gli appassionati che da oggi seguono ildi Sanpossono, oltre che assistere alla, sperimentare anche tutte le applicazioni possibili con l’usorete mobile di nuova generazione: il 5G. Il tutto grazie alla collaborazione tra Nokia e Tim, che si è aggiudicata la recente asta per le frequenze 5G bandita dal Ministero per lo Sviluppo Economico, sborsando 2,4 miliardi di euro per una serie di blocchi di frequenze. Così, l’azienda di telecomunicazioni ha “acceso” per l’occasione la seconda antenna 5G nel territorio sammarinese, a Serravalle Stadio, il che consente di non perdere neanche un momento, grazie a speciali telecamere con modalità di ripresa a 360° sistemate lungo il tracciato: sembrerà di trovarsi nel bel mezzo dell’azione, grazie a visori speciali per la realtà virtuale. Sulla piattaforma “TIM Streaming”, ...