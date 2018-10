Rafa Nadal campione di solidarietà nella sua Maiorca

Roger Federer : 'Rafael Nadal ha portato qualcosa di nuovo al gioco' : Alza il livello anche in termini di fan, di interesse in tutto il mondo. Sono davvero felice di far parte della sua stessa epoca '. .

Alluvione Maiorca - Rafa Nadal offre alloggio a chi è rimasto senza casa : "E' un giorno triste per Maiorca - ha scritto il numero 1 al mondo suo suo account Twitter -, tutte le mie condoglianze vanno ai famigliari delle vittime dell'Alluvione. La mia vicinanza alla città ...

Tennis - Ranking ATP (8 ottobre) : Rafael Nadal in vetta - Fabio Fognini guida la truppa italiana : Solo una variazione da considerare nella top10 del Ranking ATP del Tennis mondiale. In vetta troviamo sempre lo spagnolo Rafael Nadal, alla sua 16esima settimana consecutiva (la 193esima complessiva). L’iberico, out per un problema al ginocchio, ha visto però ridursi a 1.360 punti il vantaggio sullo svizzero Roger Federer ed a 1.815 sul serbo Novak Djokovic. Il cambiamento citato riguarda lo scambio di posti tra il sudafricano Kevin ...

Rafael Nadal raccoglie ammirazione dagli sportivi di diverse discipline : Niko Sherazadishvili , un judoka di origine georgiana che rappresenta lo Sporting, è balzato agli onori della cronaca nel suo Paese dopo aver conquistato inaspettatamente la medaglia d'oro ai ...

Tennis - Ranking ATP (1° ottobre) : Rafael Nadal sempre al comando - Fabio Fognini si conferma n.1 italiano : Non ci sono cambiamenti nella top10 del Ranking mondiale del Tennis maschile. Lo spagnolo Rafael Nadal comanda per la 15esima settimana consecutiva (la 192esima complessiva in carriera), vantando 1.860 punti di vantaggio sullo svizzero Roger Federer e 2.315 punti sul serbo Novak Djokovic che, forse, per il termine di quest’annata potrebbe aspirare a diventare numero 2. CLASSIFICA ATP – TOP TEN 1 Nadal, Rafael (ESP) 0 8.760 punti 2 ...

Infortunio Nadal – Rafa dispiaciuto : “programmazione mirata ad evitare gli stop. È andato tutti in frantumi perchè…” : Rafa Nadal è stato costretto a terminare la sua stagione in anticipo a causa di un Infortunio al ginocchio: in una recente intervista lo spagnolo non ha nascosto il suo disappunto A causa di un problema al ginocchio destro, Rafa Nadal è stato costretto a chiudere la sua stagione in anticipo. Il tennista maiorchino è stato costretto a ritirarsi dagli US Open, ma anche a saltare gli ultimi tornei rimanti in calendario. Intervistato a margine ...

Carlos Sainz Jr : 'È impossibile non essere un fan di Rafael Nadal' : Ricordiamo che il numero 1 al mondo, che ha dichiarato forfait per la tournèe asiatica, dovrebbe tornare nel circuito in occasione del Masters 1000 di Parigi-Bercy, in modo da preparare l'assalto ...

Tennis - Ranking ATP (24 settembre) : Rafael Nadal sempre davanti a tutti - Fabio Fognini numero 1 italiano : Poche variazioni nella top10 mondiale sempre guidata da Rafael Nadal. Lo spagnolo può vantare 1.860 punti di vantaggio sullo svizzero Roger Federer e 2.315 punti sul serbo Novak Djokovic. L’unico cambiamento sostanziale è quello che riguarda l’austriaco Dominic Thiem, vittorioso a San Pietroburgo (Russia), da questo lunedì numero 7, scavalcando il bulgaro Grigor Dimitrov. CLASSIFICA ATP – TOP TEN 1 Nadal, Rafael (ESP) 0 8.760 ...

Rafa Nadal - forfait a Pechino e Shanghai. Il ginocchio non dà tregua : a rischio il numero uno? : Rafa Nadal non giocherà l' Atp 500 di Pechino , in programma dal 1° al 7 ottobre, e il Master 1000 di Shanghai , 10-17 ottobre,. Lo ha annunciato lo stesso spagnolo su Facebook. Il ginocchio, che ha ...

Tennis - Rafael Nadal annuncia che salterà i tornei di Pechino e Shanghai : Era nell’aria, ma ora l’annuncio viene dal diretto interessato: Rafael Nadal non giocherà i tornei di Pechino e Shanghai a causa della lesione al tendine rotuleo destro che ne ha causato il ritiro dopo i primi due set della semifinale degli US Open, che lo vedeva opposto a Juan Martin Del Potro. In una serie di tre tweet lanciati dal proprio profilo ufficiale, il mancino di Manacor spiega con precisione le motivazioni della rinuncia ...

Tennis - Rafa Nadal si ferma : il comunicato del tennista spagnolo : Rafa Nadal ha deciso di prendersi una sosta dopo i problemi al ginocchio dei giorni scorsi che lo hanno costretto a saltare la Davis “Ciao a tutti, come sapete ho dovuto saltare la gara di semifinale di Davis negli Stati Uniti aperto e lo scorso Lunedì ero a Barcellona per una visita con i medici in merito alla situazione del mio ginocchio. I fastidi sul mio ginocchio non sono niente di nuovo. Abbiamo deciso insieme al mio team ...

Becker : 'Dopo Roger Federer e Rafael Nadal - tutto sarà più duro' : Il sei volte vincitore di un torneo del Grande Slam, Boris Becker , ritiene che non sarà facile per il tennis andare avanti dopo il ritiro delle due leggende di questo sport, Roger Federer e Rafael Nadal . ' Dopo Nadal e Federer tutto sarà più duro ' , ha ammesso il tedesco in un'intervista per El Pais. ' sarà complicato avere lo stesso successo di queste due ...

Noah : 'Approfittiamo della fortuna dell'assenza di Rafael Nadal' : È la mia ultima stagione nel mondo del tennis, e questo la rende speciale. Inseguiamo il sogno di difendere il nostro titolo. Sicuramente abbiamo approfittato dell'assenza di Rafael Nadal , ma ...

Pau Gasol elogia Rafa Nadal : “è un grande esempio - dà sempre il massimo. Ogni giorno va a dormire pensando…” : Pau Gasol ha elogiato le qualità mentali e il carattere di Rafa Nadal: il cestista NBA definisce il tennista n°1 al mondo come una grande fonte di ispirazione Rafa Nadal è riconosciuto universalmente come un grande esempio di mentalità combattiva, forza d’animo e abnegazione al sacrificio. Uno sportivo che ha costruito la sua carriera sul suo talento e sul grande lavoro fatto in allenamento. Nadal è apprezzato in tutto il mondo, ma ...