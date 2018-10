Quota azzurra per la mobilità studentesca?

huffingtonpost

(Di giovedì 11 ottobre 2018) (Questo post è stato scritto insieme a Lucia Spadaccini)'It's a man's world' cantava James Brown negli anni '60 e oggi (ahimè!) non userebbe parole diverse.Nonostante i radicali cambiamenti che la società ha subito negli ultimi cinquant'anni e l'evidente emancipazione della donna cresciuta nel Nuovo Millennio rispetto alle generazioni che l'hanno preceduta, si sente parlare ancora oggi di 'gentil sesso' o 'sesso debole' e tante sono le aree del mondo dove il predominio maschile è un dato di fatto, un tratto culturale che non viene messo in discussione e in taluni casi è ancora sostenuto dalla legge.In Italia e nella maggior parte dei "paesi occidentali" la donna ha acquisito piena parità di diritti (e doveri) rispetto agli uomini sul piano legale, ma sul piano pratico non necessariamente le "società occidentali" sono andate a tendere ...