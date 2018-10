Puntata U&D su Temptation Island Vip | Nilufar e Giordano assenti | Bettarini innamorato

Blastingnews

: Dott. Mozzi: 'IL DIABETE' - Puntata intera - fabrizionanni1 : Dott. Mozzi: 'IL DIABETE' - Puntata intera - lamentocontinuo : Domani puntata speciale di u&d su temptation @justcallme_sug - mad_anto20 : @_Ladybug10 credo domani a u&d dato che ci sarà una puntata speciale dedicata -

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Questo pomeriggio è stata registrata laspeciale di Uomini e donne dedicata al mondo diVip. In studio da Maria De Filippi è arrivata la padrona di casa Simona Ventura, accompagnata da alcune delle coppie che hanno preso parte a questa prima fortunatissima edizione del reality show Mediaset che ieri sera ha salutato il pubblico con una media di oltre 4 milioni di spettatori e più del 22% di share. I protagonisti del reality show sono ritornati in studio per svelare al pubblico le novita' su quanto è successo dopo i falò finali ma, per esempio, non hanno partecipato alla registrazione. VIDEO Le anticipazioni sullo speciale Uomini e donne dedicato aVip Nel dettaglio, le anticipazioni che arrivano dalla registrazione di Uomini e donne di questo pomeriggio dedicata al reality show rivelano che in studio non erano presenti ...