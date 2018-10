Psg-Napoli | linee impazzite | ticket esauriti in meno di un' ora

Napoli - Hamsik sul cammino in Champions : ” Con il Liverpool gara fantastica - ora testa al Psg” : Dal ritiro della nazionale slovacca, Marek Hamsik, capitano del Napoli, ha parlato del cammino in Champions League della sua squadra: “Contro il Liverpool abbiamo giocato una gara fantastica, ci è piaciuta tanto. La loro forza offensiva è incredibile, ma siamo riusciti a non farli calciare mai in porta. Questo dice tutto. Purtroppo con la Stella Rossa non siamo riusciti a vincere e la mancanza di quei due punti potrebbe pesare nelle ...

Napoli - ripresa senza 15 nazionali. Hamsik : "Con il Psg sapremo cosa fare" : Ora ci si giocherà tutto con il Psg di Cavani: "È un altro club con una enorme potenza offensiva che tutto il mondo conosce. Sappiamo contro chi dovremo giocare, e sappiamo cosa dovremo fare". Gimme ...

Napoli - Hamsik : 'Con il Liverpool vittoria fantastica - conosciamo il Psg' : Non sarà un match con qualche sorpresa, il PSG ha dei calciatori che tutto il mondo conosce. Però adesso penso alla nazionale e alle due partite che dovremo affrontare'

Napoli - Albiol : 'Siamo al livello di Psg e Liverpool. Juve? In 10 è difficile' : SU ANCELOTTI - 'Sappiamo che esperienza ha il mister in questo sport e la tranquillità che dà alla squadra. Tutti sono importanti, tutti sanno di poter giocare ogni partita e di doversi far trovare ...

Albiol : 'Il campionato non è finito dopo la sconfitta con la Juve. Napoli al livello di Liverpool e Psg' : Speriamo di tornare ad essere tra le prime nazionali al mondo. Sono molto felice di tornare in nazionale, come lo sarebbero tutti. Io ho fatto bene il mio lavoro qui a Napoli e la nazionale è un ...

Napoli-Liverpool - Milik : “Noi primi? Ora concentrati - prossima è contro Psg” : È un Arek Milik decisamente soddisfatto quello che è apparso davanti alle telecamere della zona mista al termine della partita del gruppo C di Champions League contro il Liverpool, vinta dal Napoli negli ultimissimi minuti con un gol di Insigne: “Abbiamo giocato molto bene stasera contro il Liverpool, abbiamo creato tante occasioni, forse abbiamo sbagliato […] L'articolo Napoli-Liverpool, Milik: “Noi primi? Ora concentrati, ...

Il Napoli fa emozionare - la squadra di Ancelotti non molla mai : primo posto del girone - adesso con coraggio contro il Psg [VIDEO] : E’ un Napoli grandi firme quello che è sceso in campo nella gara di Champions League contro il Liverpool, la squadra di Carlo Ancelotti ha dominato contro i vice campioni d’Europa disputando una partita ben condotta e studiata alla grande dall’allenatore. Il Napoli ha tenuto bene il campo per tutta la partita e non è mancata la sfortuna come in occasione della traversa di Mertens, quando la partita sembrava indirizzata ...

Champions League - i risultati di oggi (3 ottobre). Vittorie di Barcellona e Psg - Inter e Napoli perfette : Si è conclusa la seconda giornata della Champions League 2018-2019 di calcio. Italiane ampiamente promosse: l’Inter ha vinto sul campo del PSV per 1-2 grazie alle reti di Nainggolan e Icardi che hanno rimediato al vantaggio di Rosario, impresa stellare del Napoli che in casa ha sconfitto il Liverpool con un gol allo scadere di Insigne. Nel girone dell’Inter, il big match tra Barcellona e Tottenham è stato vinto dai blaugrana per 4-2: ...

Psg - Buffon : 'Felice per il Napoli - ma la Juve non ha eguali' : Gigi Buffon , portiere del Paris Saint-Germain , parla al Corriere dello Sport del campionato italiano: 'Sono felice che il Napoli stia facendo bene, perché ho un gran rapporto di amicizia, stima e rispetto con Ancelotti. Tuttavia credo che la partita con la Juve non sarà ...

Risultati Champions League/ Classifica aggiornata - diretta gol live score : Napoli senza reti - il Psg la riapre : Risultati Champions League: Classifica aggiornata, diretta gol live score dei gironi A, B, C e D. Clamorosa vittoria dell'Inter al 92' sul Tottenham, il Napoil va al Marakana di Belgrado(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 21:38:00 GMT)

Champions League : in campo Stella Rossa Napoli 0-0 - Liverpool Psg 0-0 LIVE : In campo Stella Rossa-Napoli 0-0 DIRETTA Si giocano anche LIVErpool-PSG 0-0 Schalke-Porto 0-0 Talles , Porto, sbaglia un rigore al 13' Monaco-Atlético Madrid 1-0 , Grandsir 18', Club Brugge-...

Napoli - Ounas : "Sono rimasto per Ancelotti. Psg? Al San Paolo non è facile per nessuno" : Adam Ounas, 21 anni. GETTY Doppia seduta di allenamento oggi a Castel Volturno, dove stanno rientrando alla spicciolata i tanti nazionali sparsi in giro per il mondo, tra i quali Hamsik e Koulibaly. Ancelotti, però, avrà poco tempo per preparare la sfida di sabato contro la Fiorentina, visto che il gruppo sarà al completo soltanto da giovedì. fiducia e testa ...

Focus Champions League – Tutto sul Psg : l’ossessione per la Coppa alleata del Napoli. Cavani e Buffon - a volte ritornano : Il pesante ko rimediato dal Napoli contro la Sampdoria ha fatto piovere numerose critiche sulle scelte di Ancelotti, che per la trasferta di Genova ha deciso di optare una sorta di mini turnover lasciando fuori giocatori come Hamsik e Callejon. Un turnover che non aveva motivo di esistere visto che il Napoli ha avuto una settimana di tempo per recuperare dopo la vittoria ottenuta con il Milan. La sconfitta contro i blucerchiati, comunque, ...

Napoli - la carica di Ancelotti : “Champions? Il Psg non starà brindando - ce la giochiamo con tutti” : “Per il Napoli girone insuperabile in Champions? Di insuperabile non c’è niente, difficile lo è perché ci sono Napoli, Psg e Liverpool che sono squadre di alto livello e una outsider che è stata la sorpresa del preliminare come la Stella Rossa, sappiamo l’ambiente che ci sarà a Belgrado, ci sono stato e so cosa vuol dire giocare lì”. Ecco le parole dell’allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, al sorteggio di ...