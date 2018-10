Psg | Mbappé finisce sulla copertina del Time | ' È il futuro del calcio'

Psg - che record per Kylian Mbappé : il francese è il giocatore più giovane a segnare un poker in Ligue 1 : I quattro gol rifilati al Lione hanno reso Mbappé il giocatore più giovane a siglare un poker in Ligue 1 Il francese Kylian Mbappé continua ad accumulare record di precocità: l’attaccante del Paris Saint-Germain è diventato il giocatore più giovane domenica a segnare un poker di gol in Ligue 1. Lo ha affermato la società statistica Opta, da quando la Ligue 1 è stata creata 45 anni fa, nessun giocatore aveva segnato quattro gol in una ...

Mbappé - 4 gol in 13 minuti in Psg-Lione e nuovo tifoso : è il figlio di Neymar : Il figlio di Neymar ha un nuovo idolo... e non è suo padre. Anzi, meglio, non è "solo" suo padre. Perché dopo il poker siglato contro il Lione, anche Kylian Mbappé è entrato nel cuore del piccolo ...

Ligue 1 - manita del Psg contro il Lione : Mbappé segna 4 gol in 13 minuti : Il Psg vince 5-0 contro l'Olympique Lione e continua la sua marcia solitaria al comando della Ligue 1 a punteggio pieno dopo nove giornate. Mattatore della serata è stato Kylian Mbappè, autore di ...

Ligue1 - il Psg vola : Mbappé superstar e Lione al tappeto : Parigini a punteggio pieno: decidono Neymar e quattro reti del francese. Crisi Monaco, bene il Marsiglia

Ligue1 - cinquina Psg sul Lione : Mbappe show con 4 gol : Il 5-0 sembra scontato, ma solo a prima vista. Perché anche se finora il Psg non ha mai segnato meno di tre reti a partita, contro il Lione, i campioni di Francia hanno dovuto faticare per imporsi, in ...

Psg - Neymar : 'Tuchel può farci vincere la Champions. Futuro? Sto bene a Parigi - e con Mbappé...' : L'attaccante del PSG Neymar parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions con la Stella Rossa: 'Il Mondiale? Ho fatto del mio meglio per partecipare al Coppa del Mondo dopo l'infortunio. Ho dato il massimo, ma sono frustrato da questa competizione, non voglio piagnucolare per tutta la vita, ho più motivi per essere felice che triste oggi. Mbappé? Sono molto ...

Fair Play Finanziario – Psg nuovamente nei guai : l’UEFA riapre l’inchiesta sugli acquisti folli di Neymar e Mbappè : Il Paris Saint Germain nuovamente nel caos per le violazioni del Fair Play Finanziario Non termina l’incubo per il PSG: il club francese nuovamente nell’occhio del ciclone per le violazioni del Fair Play Finanziario. L’UEFA ha infatti deciso di sottoporre il Paris Saint Germain ad un ulteriore controllo dopo gli arrivi dell’anno scorso di Mbappè e Neymar, per oltre 400 milioni di euro. Il club francese sarebbe ...

Psg - Mbappè riceve l’investitura da una leggenda : ecco di chi si tratta : L’attaccante del PSG Kylian Mbappè sta continuando a regalare spettacolo in campo e le sue prestazioni non sono passate inosservate a uno che qualcosina di calcio ne capisce, un certo Edson Arantes do Nascimento, meglio conosciuto come Pelè. L’ex numero 10 brasiliano, per tre volte sul tetto del mondo, ha omaggiato l’attaccante del PSG con una maglia del Santos autografata, dopo che durante i Mondiali aveva dichiarato: ...

Psg - Mbappè riceve in regalo una maglia con dedica da Pelè. E il francese si commuove : E' diventato il terzo più giovane di sempre a giocare una finale della Coppa del Mondo, il quarto più giovane a vincerla e il secondo ad andare in gol in una finalissima. Il paragone Già, il secondo. ...

Mbappé : "Juve-Psg finale di Champions? Ci metto la firma" : ... Michael Jordan è stato uno dei più grandi campioni di tutti i tempi in Nba: può ispirarla nella corsa al Pallone d'oro? "Jordan è un esempio per tutti, che tu sia un semplice appassionato di sport o ...

Psg : tre giornate di squalifica a Mbappé : Kylian Mbappé è stato squalificato per le prossime tre giornate del campionato francese della Ligue 1 a seguito dell'espulsione rimediata in occasione di Nimes-PSG. L'asso francese, campione del mondo 2018, è stato punito duramente per la violenta reazione contro Savanier dopo aver subito un fallo di gioco. Mbappé, rialzatosi a seguito dell'intervento falloso, ha reagito con uno scatto d'ira ...

Psg - Mbappe squalificato per tre giornate in Ligue 1 : L'asso francese, campione del mondo 2018, è stato punito duramente per la violenta reazione contro Savanier dopo aver subito un fallo di gioco. Mbappe, rialzatosi a seguito dell'intervento falloso, ...

Psg - Mbappé ha perso la testa? Deschamps : "Deve imparare a gestirsi" : Luci e ombre per Mbappé. Il talento del Psg, durante l'anticipo della quarta giornata di Ligue 1 è stato protagonista in chiaroscuro nella sfida contro il Nimes . Prima uno splendido gol con stop e ...

Psg-Nimes 4-2 : Neymar - Di Maria - Mbappé e Cavani firmano il poker : Un gol confezionato da campioni del Mondo, l'unico modo per domare una neopromossa che non ha nulla rimpiangere. Nonostante il sigillo al 92' di Cavani prima del rosso su reazione all'ennesimo fallo ...