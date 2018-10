PS5 potrebbe non essere un enorme passo in avanti rispetto a PS4

eurogamer

: RT @Eurogamer_it: #PS5 non sarà così diversa da #PS4. - Lollowitz : RT @Eurogamer_it: #PS5 non sarà così diversa da #PS4. - Eurogamer_it : #PS5 non sarà così diversa da #PS4. - GameSoulBlog : La prossima generazione potrebbe essere dietro l'angolo... #PS5 #ProjectScarlett -

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Sony sta realizzando una nuova PlayStation, quella che per ora chiamiamo PS5, ma le fonti dicono che il sistemanonuninl'attuale PS4. Un "reset" della console tradizionale con PS5causare alcuni problemi a Sony: PS4 può contare su una massiccia base di installazioni, 82.2 milioni, e un passaggio netto a PS5avere delle ripercussioni dal punto di vista commerciale. Questo colpo sarà ridotto se PS5 farà girare i giochi PS4 tramite la retrocompatibilità.Ora, alcune indiscrezioni emerse in rete dicono che PS5davvero seguire questa strada. Come riporta Tweaktown.com, fonti editoriali che hanno familiarità con i primi concept della prossima generazione PlayStation dicono a The Financial Times che il sistema non è un grandeall'attuale famiglia PS4. PS5, dicono le fonti,più vicina ...