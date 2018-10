Protezione civile | trasferiti oltre 70 milioni alle Regioni per la riduzione del rischio

'Io non rischio' : la campagna per le buone pratiche di Protezione civile : Sabato 13 ottobre volontari in piazza Dante a Grosseto: la città riferimento in Toscana Grosseto : Il volontariato di Protezione civile, le Istituzioni e il mondo della ricerca scientifica si impegnano assieme per comunicare sui rischi naturali che interessano il nostro Paese. Sabato 13 e domenica 14 ottobre i volontari e le volontarie di Protezione ...

Maltempo : assessore veneto - per la Sardegna la nostra Protezione civile è pronta : Venezia, 10 ott. (AdnKronos) - Vista la situazione di allerta meteo che sta interessando la Sardegna, la Protezione civile regionale del veneto è pronta a mettersi a disposizione e intervenire in qualsiasi momento. Lo ha comunicato l’assessore alla Protezione civile del veneto, Gianpaolo Bottacin, i

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della Protezione civile : “vite umane a rischio” - allarme alluvione [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – La vasta circolazione depressionaria, presente sulla penisola Iberica, continua ad innescare condizioni di spiccata instabilità anche sulle nostre regioni occidentali, con fenomeni temporaleschi, che risulteranno particolarmente intensi e persistenti su Piemonte, Liguria, Toscana e Sardegna. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Allerta meteo della Protezione civile per domani : il comunicato importante con le zone a rischio : Pesante maltempo nella giornata di domani al Nord-Ovest e su parte delle regioni tirreniche per questa intensa perturbazione atlantica che sta già apportando disagi in Sardegna, come vi abbiamo...

Maltempo Calabria - bilancio della Protezione civile : “200 volontari al lavoro” : Sono stati circa duecento i volontari di Protezione Civile impegnati nell’emergenza Maltempo registrata in Calabria nella scorsa settimana, con la morte di madre e figlio, un bimbo ancora disperso e danni ingenti in diversi centri. Lo rende noto la stessa Protezione Civile regionale. I messaggi di allerta previsionali sono stati integrati dai messaggi di allerta per piogge in corso misurate dai quasi 150 pluviometri distribuiti ...

Maltempo Sardegna : il presidente Pigliaru segue evoluzione dell’allerta nella sede della Protezione civile : Il presidente della Regione Sardegna Francesco Pigliaru si è recato questa mattina nella sala operativa della Protezione civile, con cui è costantemente in contatto da Bruxelles, dalle prime ore della mattina, l’assessora con delega alla Protezione civile Donatella Spano. Massima l’attenzione sui fenomeni meteorologici di quest’oggi e domani per l’avviso di condizioni meteorologiche avverse che, con precipitazioni a ...

Torna “Io non rischio” - la campagna nazionale per le buone pratiche di Protezione civile : Giovedì 11 ottobre alle 10.00, presso la sede del Dipartimento della protezione civile (Via Ulpiano 11 – Roma), sarà presentata alla stampa l’ottava edizione di “Io non rischio – buone pratiche di protezione civile“. La campagna di comunicazione nazionale sui rischi naturali legati a terremoti, alluvioni e maremoti tornerà in circa 300 piazze italiane con 3.500 volontari nel weekend del 13 e 14 ottobre, in occasione della ...

Allerta meteo della Protezione civile : livello arancione per tutta la Liguria e Genova per domani 11 Ottobre : Una intensa perturbazione atlantica arrecherà una forte ondata di maltempo sulla Liguria fra stasera e la giornata di domani. In un articolo precedente, abbiamo analizzato la situazione e avvisato...

Meteo - violenti temporali e allerta gialla della Protezione Civile : Maltempo sulle le regioni più occidentali dell’Italia, con fenomeni temporaleschi, anche intensi, sulla Sardegna, in...

Allerta Meteo - forti temporali in arrivo su Sardegna - Piemonte e Liguria : avviso della Protezione civile : Allerta Meteo – Una vasta circolazione depressionaria, presente tra la penisola Iberica e le isole Baleari, innesca sul Mediterraneo occidentale spiccate condizioni di instabilità, che tenderanno progressivamente a interessare anche le regioni più occidentali dell’Italia, con fenomeni temporaleschi, anche intensi, sulla Sardegna, in estensione al nord-ovest della Penisola, a partire dal Piemonte. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

Allerta della Protezione civile per la forte perturbazione atlantica in arrivo : Una nuova importante fase di maltempo interesserà l'Italia nei prossimi giorni, questa volta concentrandosi sul Nord-Ovest e le regioni tirreniche. Ciò a causa di una perturbazione atlantica...

Buone pratiche di Protezione civile : torna la campagna “Io Non Rischio” : Il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, incontrerà la stampa giovedì 11 ottobre, alle ore 10.00 a Roma, presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile in via Ulpiano 11, per presentare l’ottava edizione della campagna di comunicazione nazionale “Io non rischio – Buone pratiche di Protezione Civile”. L’iniziativa tornerà nelle piazze italiane sabato 13, giornata internazionale per la riduzione del rischio, e ...

Protezione civile - Abruzzo : sabato 13 e domenica 14 ottobre torna “Io Non Rischio” : sabato 13 e domenica 14 ottobre torna anche in Abruzzo la campagna “Io Non Rischio”, giunta alla sua 8ª edizione, con punti informativi su territorio regionale allestiti dai volontari di Protezione Civile allo scopo di diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare i cittadini sui rischi sismici e alluvionali. Il Sottosegretario Regionale Mario Mazzocca, come di consueto, parteciperà anche quest’anno a diverse tappe nel corso del ...

Meteo Protezione civile domani : ancora un po' di instabilita' - specie al Sud : La giornata di domani vedrà tempo complessivamente più stabile sulla penisola, anche se assisteremo ancora a un pò di instabilità soprattutto al Sud. Ecco il bollettino della Protezione...