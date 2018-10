Processo Cucchi | carabiniere accusa due colleghi per il pestaggio

Processo Cucchi - carabiniere confessa il pestaggio e accusa due colleghi imputati : Colpo di scena all'inizio dell'udienza che vede alla sbarra cinque militari

Colpo di scena al Processo Cucchi - un carabiniere imputato accusa i colleghi : "Lo avete pestato voi" : Colpo di scena a inizio udienza del processo che vede cinque carabinieri imputati per la vicenda della morte di Stefano Cucchi. Il pm Giovanni Musarò ha reso noto un'attività integrativa di indagine dopo che uno dei carabinieri imputati, Francesco Tedesco, in una denuncia ha ricostruito i fatti di quella notte e ha "chiamato in causa" due dei militari imputati per il pestaggio."processo Cucchi. Uduenza odierna ore 11.21 Il muro ...

Stefano Cucchi - Processo bis/ Ultime notizie - Ilaria “Era già tutto chiaro”. Le testimonianze choc : Stefano Cucchi, processo bis. Ultime notizie, Ilaria “Era già tutto chiaro”. Le testimonianze choc ascoltate ieri presso la corte d'assise di Roma: l'undici ottobre una nuova udienza(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 11:03:00 GMT)

Processo Stefano Cucchi - un agente penitenziario : “Era evidente che era stato pestato” : Le condizioni di Stefano Cucchi mentre si trovava nella città giudiziaria di Roma prima e dopo l'udienza di convalida del suo arresto al centro delle ultime testimonianze di oggi. Imputati al Processo bis cinque carabinieri. Medici e infermieri: “Aveva lividi, camminava male, ma disse che non aveva bisogno di niente”. Sit in al tribunale: "Sappiamo chi è stato".Continua a leggere

Processo Cucchi bis - l'infermiere : 'Aveva un livido sullo zigomo' | : "Aveva pupille normali e una ecchimosi nella zona zigomale destra", ha detto l'operatore sanitario durante il Processo per la morte del ragazzo, che vede imputati cinque carabinieri. "Mi disse che non ...

Processo Cucchi bis - l'infermiere testimonia : 'Aveva livido su zigomo' - : "Aveva pupille normali e una ecchimosi nella zona zigomale destra", ha detto l'operatore sanitario durante il Processo per la morte del ragazzo, che vede imputati cinque carabinieri. "Mi disse che non ...

Processo Cucchi - l’infermiere che lo visitò la notte dell’arresti : “Si copriva. Intorno agli occhi era arrossato” : “La stanza era buia, si vedeva poco. Cucchi era disteso sulla branda e si copriva con il telo fin sopra il viso. L’ho incalzato con qualche domanda cercando di avvicinarmi e scoprirlo per vedere come stava, anche se lui continuava a coprirsi e diceva: ‘Non mi serve niente'”. Sono le parole dell’infermiere che visitò Stefano Cucchi la notte del suo arresto, chiamato dai carabinieri che avevano fermato il giovane per detenzione ...

Processo Cucchi - l’infermiere che lo visitò la notte dell’arresto : “Si copriva. Intorno agli occhi era arrossato” : “La stanza era buia, si vedeva poco. Cucchi era disteso sulla branda e si copriva con il telo fin sopra il viso. L’ho incalzato con qualche domanda cercando di avvicinarmi e scoprirlo per vedere come stava, anche se lui continuava a coprirsi e diceva: ‘Non mi serve niente'”. Sono le parole dell’infermiere che visitò Stefano Cucchi la notte del suo arresto, chiamato dai carabinieri che avevano fermato il giovane per detenzione ...

Cucchi - 'Sappiamo chi è Stato' : centinaia di studenti in presidio per il Processo bis : 'Sono ormai nove anni che ci mobilitiamo con la famiglia di Stefano. Questo per dimostrare che quello di Stefano non è solo un caso di cronaca ma un fatto politico. È un fatto che ci riguarda tutti'. Così, all'agenzia Dire, Francesco del collettivo 'Sapienza clandestina', durante il presidio degli studenti a piazzale Clodio in ...

Processo Cucchi : Centinaia di studenti a Piazzale Clodio : Roma- ‘Sappiamo chi e’ stato, con Stefano nel cuore, con il sangue negli occhi’. Con questo striscione, rivolto verso il Tribunale, e’ iniziato a Roma il presidio degli studenti a Piazzale Clodio in occasione della prima udienza del Processo bis sulla morte di Stefano Cucchi, avvenuta quasi 9 anni fa sei giorni dopo il suo arresto per possesso di marijuana. Durante l’udienza di oggi dovrebbero iniziare le ...

Ilaria Cucchi : “Denunciata dal maresciallo Mandolini - imputato nel Processo sulla morte di Stefano” : Roberto Mandolini, secondo il super testimone Riccardo Casamassima, sapeva che Stefano Cucchi era stato massacrato di botte dai colleghi carabinieri: "Mi disse: 'È successo un casino. I ragazzi hanno massacrato di botte un arrestato. Mai visto uno ridotto così'".Continua a leggere