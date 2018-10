Premier | Chelsea | Visite ad Auschwitz per i tifosi razzisti

La Premier League regala spettacolo - 5 squadre in 2 punti : il Chelsea di Sarri entusiasmante e lo United non è tagliato fuori : La Premier League sta regalando spettacolo, le prime giornate infatti hanno portato importanti indicazioni per il proseguo della stagione. Il Chelsea è reduce dal netto successo in trasferta contro il Southampton, la squadra di Sarri è quella che ha maggiormente entusiasmato fino al momento e guida la classifica nonostante una rosa inferiore rispetto al Manchester City ed al Liverpool. L’allenatore ex Napoli è già un idolo dei ...

Premier League - 8a giornata : City - Liverpool e Chelsea al comando : Reds e Citizens non vanno oltre lo 0-0, Mahrez fallisce un rigore nel finale per gli uomini di Guardiola, mentre il Chelsea supera 3-0 il Southampton. Tutte e tre sono al primo posto con 20 punti.

Probabili Formazioni Southampton vs Chelsea - Premier League 07-10-2018 : Le Probabili Formazioni di Southampton-Chelsea, Premier League 2018/2019, Ore 15.15: Saints con l’11 titolare; Blues con il dubbio MorataLa domenica di Premier League, valida per l’8^giornata, vede il match del St. Mary’s Stadium tra i padroni di casa del Southampton e il Chelsea.Come arrivano Southampton e Chelsea?I Saints devono tornare alla vittoria che gli manca da inizio Settmbre. L’ultimo match li ha visti andare ...

Video/ Chelsea Liverpool (1-1) : highlightse gol della partita (Premier league 7^ giornata) : Video Chelsea Liverpool (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita valida nella 7^ giornata della Premier league. Hazard e Sturridge in rete. (Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 11:44:00 GMT)

Premier League - Chelsea-Liverpool 1-1 : lampo di Hazard - magia di Sturridge : Chelsea e Liverpool lottano, corrono, danno spettacolo. E segnano. Al 25' Blues in vantaggio con un'imbucata di Kovacic che libera la corsa di Hazard, bravo a chiudere con un violento mancino alle ...

Premier League - rallenta Sarri : West Ham-Chelsea 0-0 : TORINO - rallenta il Chelsea . Dopo cinque vittorie consecutive, i Blues di Maurizio Sarri pareggiano 0-0 in uno dei tanti derby di Londra contro il West Ham . Il Chelsea aggancia il Manchester City ...

Premier - il Chelsea ancora a punteggio pieno. Il City non sbanda - Mourinho respira : Sarri vola con una tripletta di Hazard al Cardiff, Guardiola supera il Fulham. Lo United ferma il Watford

Probabili Formazioni Chelsea vs Cardiff City - Premier League 15-09-2018 : Le Probabili Formazioni di Chelsea-Cardiff City, Premier League 2018/2019, Ore 16.00: Blues con Kovacic ancora titolare; assenza pesante in casa Blue birds.Il sabato di Premier League, valevole per la 5^giornata, vede la sfida di Stamford Bridge tra i padroni di casa del Chelsea e il Cardiff City.Come arrivano Chelsea e Cardiff?I Blues hanno fatto 4 su 4 e, nonostante la prossima settimana cominci la UEFA Champions League, Sarri e i suoi ...

Premier - Terry e il no allo Spartak Mosca. C'è lo zampino del Chelsea? : ... sulla falsa riga di quello messo in piedi dal Liverpool con Steven Gerrard: ovvero lanciarlo nel mondo dell'academy del club, fargli fare esperienza in altri club e poi riportarlo alla base come ...

Premier League - il Chelsea continua a vincere ma i bookmakers dicono ancora City : Premier League sempre più bella, con il Chelsea che in questa stagione sembra essere pronto a tornare in corsa per il titolo con il City continuano a vincere partita su partita, ma non è ancora abbastanza. Maurizio Sarri e il Chelsea sono primi a punteggio pieno in Premier League, con 12 punti conquistati in tre partite. Nonostante l’invidiabile media, però, il tecnico toscano non ha ancora convinto pienamente i bookmaker, che non ...