Prem’er-Liga Russia | Kokorin e Mamayev fermati per aggressione

serieanews

(Di giovedì 11 ottobre 2018) I calciatori russi della Prem’er-Alexandere Pavelsono statiperper avere partecipato ad una rissa a Mosca, come confermato dalla polizia della capitale russa. I calciatori, che non sono stati convocati per la Coppa del Mondo 2018, si sono presentati alle autorità, dopo che è stato emesso un ordine di cattura … L'articolo Prem’er-perproviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....