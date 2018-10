Portobello | l’ultima foto social di Antonella Clerici divide i fan

caffeinamagazine

(Di giovedì 11 ottobre 2018), dopo mesi di assenza dal piccolo schermo è arrivato il momento di tornare in tv. È stato un addio sofferto quello a ‘La prova del cuoco’. Per 18 anni, intorno a mezzogiorno, ‘Antonellina’ era lì, in studio, a dispensare ricette e a dirigere sfide culinarie. Per molti telespettatori è stato uno choc da cui ancora devono riprendersi quando è stato annunciato il suo addio alla trasmissione. E soprattutto devono ancora abituarsi alla nuova padrona di casa, Elisa Isoardi. Ma non c’è giorno che qualcuno non chieda alladi tornare a ‘La prova del cuoco’. Insomma, c’è tanta nostalgia die la sua vecchia squadra. Ma tra pochi giorni il pubblico che tanto la ama potrà finalmente rivederla in video. Partirà il prossimo 27 ottobre ‘’, il programma che andrà in onda in prima serata, su Raiuno. ...