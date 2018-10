Porto Sant' Elpidio Dopo 38 anni Franca Mariotti va in pensione

Hockey su pista - Europei femminili Mealhada 2018 : Italia-Spagna 1-7 - pesante ko per le azzurre in Portogallo : Una pesante sconfitta per l’Italia negli Europei femminili di Hockey su pista a Mealhada (Portogallo). La Spagna, campione d’Europa e del mondo, si è imposta 7-1 contro le azzurre che poco hanno potuto fare al cospetto di un avversario tecnicamente superiore. Un match nel quale il piano tattico del tecnico nostrano Massimo Giudice era quello di ostacolare l’eccezionale potenziale offensivo delle rivali per cercare poi di ...

Santa Croce Camerina : una denuncia per Porto abusivo di coltello : Controllo straordinario a Santa Croce Camerina. Una denuncia per porto abusivo di un coltello ed una segnalazione alla Prefettura di Ragusa.

Neonato nasce morto a Porto Sant'Elpidio - indagata la mamma : Fermo, 9 ottobre 2018 - Quando muore un Neonato è sempre una tragedia incommensurabile . Lo stesso discorso vale quando il bambino nasce morto, ma il dolore si moltiplica all'ennesima potenza se la ...

Setubal - la penisola Portoghese ricca di splendide spiagge e suggestivi santuari : Il 54esimo in Italia Le gallery più viste I Paesi più pericolosi per le vacanze secondo la Farnesina I confini più strani del mondo I 10 alloggi più pazzi del mondo secondo TripAdvisor In Italia apre ...

Portogallo - il ct Santos lascia ancora a casa Ronaldo. 'Sono questioni private' : 'Ci siamo parlati, lui, io e la federcalcio: ma non entro in dettagli privati' Nuova esclusione della nazionale per Cristiano Ronaldo. L'attaccante della Juve non compare nella lista dei convocati del ...

Padre Pio - il ricordo del santo di Pietrelcina e del suo tormentato rapPorto con la Chiesa : “Guardate che fama ha avuto! Che clientela mondiale ha adunato intorno a sé! Ma perché? Forse perché era un filosofo, perché era un sapiente, perché aveva mezzi a disposizione? Perché diceva la messa umilmente, confessava dal mattino alla sera ed era, difficile a dire, rappresentante stampato delle stigmate di nostro Signore”. È il 20 febbraio 1971 quando, ricevendo in udienza privata in Vaticano i superiori generali cappuccini, San Paolo VI ...

AEROPorto TRAPANI : TURANO - DA SOTTOSEGRETARIO SANTANGELO NESSUNA SOLUZIONE : PALERMO, 22 SETT - "Leggendo l'attenta analisi del SOTTOSEGRETARIO SANTANGELO sulla situazione dell'AEROPORTO di TRAPANI-Birgi posso solo pensare che il Presidente del Consiglio gli abbia affidato la ...

I Primi d'Italia : torna il Villaggio del Mare di Porto Sant'Elpidio : FOLIGNO Si è tenuta, nella Sala Giunta del Comune di Porto Sant'Elpidio la terza conferenza di presentazione della XX edizione de I Primi d'Italia, a Foligno dal 27 al 30 settembre prossimi. Tra i ...

Genova - inaugurata via Della Superba : la strada per il traffico dei mezzi pesanti verso il Porto : Il taglio del nastro nella strade costruita in un mese per dividere il traffico dei mezzi pesanti dal traffico civile

Il Giro di Lombardia del trasPorto sostenibile fa tappa all’ex cava trasformata in oasi ambientale da A58-TEEM e pure i cicloturisti scoprono il lago popolato da avifauna che i bird-watcher ritengono un santuario : 1/15 ...

Spazio - atmosfera e gravità terrestre. Concluso il campo estivo "Astronaute del futuro" alla Rodari-Marconi di Porto Sant'Elpidio : Il planetario è stato un eccezionale luogo e occasione di incontro di competenze, esperienze e creatività, intorno ad un progetto articolato di comunicazione della scienza effettuata in modo ...

Formazioni Portogallo-Italia Nations League : Santos lancia Guedes - Mancini schiera Belotti dal 1' : L'Italia, che al Mondiale invece non c'è andata, è ancora un cantiere aperto: la storica esclusione dai campionati del mondo, avvenuta lo scorso novembre per mano della Svezia, impone scelte oculate ...

Portogallo-Italia - Ct Santos : “Cr7? Vedrete quanti gol farà”/ "La partita? Non ci sono favoriti" : Il commissario tecnico del Portogallo Santos parla di Cristiano Ronaldo alla vigilia della sfida dei lusitani contro l'Italia. È sicuro che in bianconero farà davvero molti gol.(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 00:05:00 GMT)

Portogallo - Santos : "L'Italia ha voglia di riscatto. CR7? Vedrete quanti gol farà" : ... più pesante quello dell'Italia perché maturato in Nations League contro la Polonia , più leggero quello del Portogallo perché arrivato in amichevole contro i vice campioni del Mondo della Croazia . ...