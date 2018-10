Porsche 911 Turbo by Lanzante | la strepitosa 930 con un motore da Formula 1 degli anni

Porsche 911 - Da Lanzante le 930 con motori ex Formula 1 : Il nome Lanzante fino a oggi è stato affiancato soprattutto alla McLaren e alle speciali trasformazioni dedicate ai modelli praticamente unici, come l'omologazione stradale della P1 GTR e la produzione della P1 GT Longtail. L'azienda inglese ha però rivolto la sua attenzione anche sulla Porsche e sul fenomeno del restomod, presentando al Rennsport Reunion di Laguna Seca un'esclusiva serie della 911 Turbo che non mancherà di lasciare a bocca ...

Nuova Porsche 911 : l’inedita generazione non ha più segreti [VIDEO] : La Nuova generazione dell’iconica supercar tedesca è stata immortalata senza camuffature durante alcuni test sulla pista del Nurburgring Ormai ci siamo quasi, la Nuova generazione della Porsche 911, conosciuta con la sigla di progetto “992”, è praticamente pronta per la commercializzazione. La Casa tedesca sta effettuando infatti gli ultimi test su strada e in pista prima di lanciare ufficialmente la vettura, come dimostra il video che ...

Porsche conferma programma per 911 Speedster model year 2019 : Un annuncio che ha letteralmente infiammato il mondo degli appassionati della Porsche e in particolare dei collezionisti di queste sportive, il cui valore - quando si tratta di coupé o scoperte - ...

Porsche 911 Speedster : il capolavoro che strizza l’occhio al passato sarà prodotto in serie [FOTO] : La splendida 911 Speedster viene svelata a Parigi sotto forma di una nuova concept che anticipa il lancio di una serie limitata in meno di 2mila esemplari Porsche ha svelato al Salone di Parigi 2018 una seconda versione della Porsche 911 Speedster, affasciante prototipo dal sapore vintage realizzato per i 70 anni della Casa tedesca. In questa occasione, la Casa tedesca ha annunciato che la 911 Speedster verrà prodotta in una serie limitata ...

Porsche 911 Speedster - Confermata la produzione di 1.948 esemplari : La Porsche ha ufficializzato a Parigi il debutto in serie limitata della 911 Speedster. Dopo aver presentato la Concept in occasione dei festeggiamenti per i propri 70 anni, la Casa tedesca ha svelato un secondo prototipo più vicino al modello definitivo, annunciandone una produzione di 1.948 unità. Il prezzo, per il momento, non è stato reso noto. Debuttano gli Heritage Design Packages. La 911 Speedster è il frutto del lavoro congiunto ...

Porsche 911 RSR - Scende in pista a Weissach : Provengono dal circuito di prova della Porsche di Weissach le prime foto spia della nuova 911 RSR da competizione. La Casa tedesca sta infatti collaudando una versione modificata della vettura impegnata nella categoria GTE del Mondiale WEC, ma non sappiamo in questo momento se si tratti della versione 2019 o di un muletto dedicato a sperimentazioni tecniche. Aerodinamica modificata, ma è ancora una 991. Il design dei fari anteriori e ...

Porsche 911 - La nuova GT3 tra i cordoli del Nürburgring : Il lavoro di sviluppo dedicato alla nuova generazione della Porsche 911 sta procedendo alacremente su tutti i fronti. I collaudatori della Casa tedesca stanno testando su strada la 911 (992) in versione pressoché definitiva, a bordo di prototipi con camuffature ridotte ai minimi termini. In contemporanea, sono impegnati in pista con le declinazioni più sportive, come dimostrano le fotografie odierne che immortalano la futura GT3, in azione tra i ...

Porsche 911 Project Gold : i segreti dell’irresistibile super classic realizzata per i 70 anni della Casa tedesca [FOTO] : Questo splendido esemplare realizzato in esemplare unico ha un’unica grande pecca, ovvero non può circolare su strada per motivi ecologici Il mercato delle supercar sta richiedendo sempre più auto “classiche” restaurate con tecnologie e componenti moderne, seguendo la scia di celebri preparatori del calibro di Singer che dal 2009 “modernizza” vetture Porsche d’epoca riscuotendo un enorme successo. Per non essere da meno, la Stessa Porsche ...

Porsche - La nuova 911 ormai senza più camuffature : La Porsche sta ormai collaudando la 911 su strada in versione definitiva, riducendo quasi a zero le camuffature. La nuova generazione, nota anche come 992, non è stata ancora presentata, ma queste immagini svelano praticamente tutti i dettagli della carrozzeria e alcuni ulteriori particolari dell'abitacolo.Carrozzeria senza veli. Sono ben tre gli esemplari della 911 protagonisti di questa lunga carrellata di immagini. La differente forma dei ...

Porsche 911 992 - Primi test su strada per la nuova GT3 : La Porsche 911 di nuova generazione, nome in codice 992, sarà presentata nei prossimi mesi e i prototipi visti fino a oggi hanno già mostrato gran parte delle sue caratteristiche. la prima volta però che un prototipo della futura GT3 viene fotografato su strada, aprendo così la strada alla nuova generazione delle classiche versioni sportive più estreme della gamma GT.Niente alettone per ora, ma gli scarichi sono al centro. Pur non avendo ...

Porsche 911 Turbo - Terminato il restauro della 993 Project Gold : La Porsche ha tolto i veli alla Project Gold, una 911 Turbo 993 totalmente restaurata dal reparto Classic della Casa di Zuffenhausen. Nonostante la sportiva sia stata presentata nella stessa giornata dell'apertura della Monterey Car Week, non sarà presente a Pebble Beach, ma debutterà il 27 di settembre a Laguna Seca in occasione della Porsche Rennsport Reunion che concluderà i festeggiamenti per i 70 anni del costruttore tedesco. A un mese ...

Singer 964 DSL - dall'America la Porsche 911 aspirata più "esplosiva" : 500 Cv per 990 kg : Ci sono anche nuove sospensioni, un sistema frenante Brembo con dischi carboceramici, cerchi forgiati di magnesio BBS da 18' e pneumatici Michelin Sport Cup 2 . L'auto sarà esposta alla Monterey Car ...