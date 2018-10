Ponte Morandi | Autostrade presenta progetto per ricostruzione

MALTEMPO LIGURIA : ALLERTA ROSSA A PONENTE/ Ultime notizie meteo : sgomberati i mezzi sotto il Ponte Morandi : LIGURIA e Piemonte: ALLERTA meteo per le prossime ore. Ultime notizie, in Sardegna temporali e nubifragi hanno creato non poche difficoltà nelle scorse ore(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 00:40:00 GMT)

Italia - Ucraina - la partita si ferma al minuto 43 per commemorare le vittime del Ponte Morandi (video) : minuto 43, come le vittime del #PonteMorandi: la partita di Marassi si ferma in ricordo della tragedia di Genova. #ItaliaUcraina pic.twitter.com/Dmq07Tk3Hp — RaiSport (@RaiSport) 10 ottobre 2018 Questa sera si è giocata la partita amichevole fra Italia e Ucraina. Il match si è svolto allo stadio Ferraris di Genova, con un gesto di vicinanza per la città ferita quasi due mesi fa drammaticamente dal crollo del Ponte Morandi.I 90 minuti di gioco ...

Italia-Ucraina. Al minuto 43 tutti fermi in campo per omaggiare vittime del Ponte Morandi : A segno gli azzurri con Bernardeschi, pareggiano gli uomini di Shevchenko con Malinovskiy. tutti fermi in campo per rendere omaggio

Italia-Ucraina - omaggio alle vittime del Ponte Morandi : le FOTO dell'applauso al minuto 43 : Al minuto 43 dell'amichevole tra Italia e Ucraina, un lungo applauso si è levato dalle tribune dello stadio Ferraris per ricordare le vittime del Ponte Morandi, appunto 43. Coinvolti anche i giocatori ...

Maltempo - allerta rossa in Liguria : massima attenzione sul Ponte Morandi : E’ allerta Maltempo in Liguria e scatta subito il potenziamento del presidio territoriale nella zona del crollo del Ponte Morandi. Lo ha deciso il Centro operativo comunale di Genova, prevedendo in Valpolcevera una pattuglia di volontari per il monitoraggio rivi e sette pattuglie straordinarie della Polizia municipale per tutta la durata dell’allerta (l’intera giornata di giovedi’). Sono inoltre sospese le operazioni di ...

Italia-Ucraina - commozione a Marassi : al minuto '43 la gara si è fermata in ricordo delle vittime di Ponte Morandi : Italia-Ucraina, amichevole in corso allo stadio Ferraris di Genova, è stato l'ennesimo evento utile a ricordare la tragedia di Ponte Morandi Italia-Ucraina , minuto '43 dell'incontro, il calcio lascia ...

Maltempo Genova : potenziato il presidio nella zona del Ponte Morandi : A seguito dell’emanazione dell’allerta arancione per Maltempo, il Centro operativo comunale di Genova ha disposto il potenziamento del presidio territoriale in Valpolcevera – nella zona del crollo del ponte Morandi – “con una pattuglia di volontari dedicata al monitoraggio rivi e con sette pattuglie straordinarie della Polizia municipale per tutta la durata dell’allerta, oltre al servizio ordinario che sarà ...

Crollo Ponte Morandi - Autostrade avvia erogazione nuovo contributo a famiglie : Autostrade per l'Italia ha avviato da oggi 10 ottobre l'erogazione di un nuovo contributo economico a fondo perduto a favore delle famiglie che, nelle ore immediatamente successive al Crollo del Ponte ...

CANTONE : “LACUNE IN DECRETO GENOVA - RISCHIO MAFIE”/ Ponte Morandi - ultime notizie : Toti - “poche risorse” : DECRETO GENOVA, ultime notizie sul crollo del Ponte Morandi: CANTONE (Anac), "RISCHIO infiltrazioni mafiose, dubbi su poteri Commissario". Imprese, "persi oltre 400 milioni di euro"(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 10:45:00 GMT)

Crollo Ponte Morandi - Cantone : 'La mafia può infiltrarsi nella ricostruzione a Genova' - : Il presidente dell'Anac durante la sua audizione alle commissioni Trasporti e Ambiente della Camera sul dl: "Comporta deroghe a Codice antimafia e disciplina sulle interdittive. Troppi poteri al ...

Da Ponte Morandi al Brennero - Toninelli è finito in un tunnel : L’ultima perla di una ormai ragguardevole collezione è un video girato due giorni fa nella sede della Prefettura di Genova. Alle spalle le bandiere europea e italiana, in sottofondo il mormorio dell’interprete impegnata a tradurre le sue parole alla commissaria Ue Violeta Bulc, con aria tutta compresa il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninel...