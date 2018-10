Ponte Genova | Strabag “pronti a ricostruzione Morandi” Gruppo austriaco ‘insidia’

Genova - cda Autostrade autorizza invio progetto ricostruzione Ponte : Roma, 11 ott., askanews, - Il Consiglio di Amministrazione di Autostrade per l'Italia, ritenendo essenziale l'obiettivo di ripristinare nei minori tempi possibili il Viadotto Polcevera e avendo ...

Maltempo Genova : potenziato il presidio nella zona del Ponte Morandi : A seguito dell’emanazione dell’allerta arancione per Maltempo, il Centro operativo comunale di Genova ha disposto il potenziamento del presidio territoriale in Valpolcevera – nella zona del crollo del ponte Morandi – “con una pattuglia di volontari dedicata al monitoraggio rivi e con sette pattuglie straordinarie della Polizia municipale per tutta la durata dell’allerta, oltre al servizio ordinario che sarà ...

Il governo giallo-verde a rischio sulla manovra e sul Ponte di Genova - gira una una voce : 'Non dureranno' : Dalla manovra al decreto fiscale dal ponte Morandi ai rapporti con l' Europa , nonostante una apparente unione di fronte alle critiche che piovono da Bankitalia, Fmi e Bruxelles, l'alleanza Lega-...

Ponte Genova - Di Maio : in dl fisco anche 50 milioni per famiglie sfollate : "Lunedì si vota il nuovo decreto fiscale, ci saranno 50 milioni di euro" per gli sfollati di Genova, "una somma che permetterà al commissario Bucci di poter avviare i rimborsi alle famiglie". Così il ...

"Rischio infiltrazioni" - allarme Cantone su Ponte Genova : Roma, 10 ott. (AdnKronos) - Rischio di infiltrazioni mafiose. E' l'allarme lanciato sul decreto per Genova dal presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), Raffaele Cantone, in audizione davanti alle Commissioni riunite Ambiente e Trasporti. "Vorrei segnalare una lacuna, che sarà frutto

Crollo Ponte Morandi - Cantone : 'La mafia può infiltrarsi nella ricostruzione a Genova' - : Il presidente dell'Anac durante la sua audizione alle commissioni Trasporti e Ambiente della Camera sul dl: "Comporta deroghe a Codice antimafia e disciplina sulle interdittive. Troppi poteri al ...

Ponte di Genova - l'allarme di Cantone : 'Lacune nel decreto - la Mafia può infiltrarsi' : 'Quella di cui ci occupiamo è certamente una delle più grandi commesse dell'ultimo periodo' e 'nell'obiettivo di garantire al Commissario regole certe, in puro spirito di collaborazione istituzionale, ...

Genova - il comitato degli sfollati contro il decreto del governo : 'Sì ad Autostrade per rifare il Ponte' : E sul Dl Genova ribadiscono che non sono presenti 'le misure chieste dal sindaco. Non ci sono sicurezze'. Intanto è rrivato il via libera dei tecnici per il rientro per poche ore nelle proprie ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 ottobre : Con la scusa del Ponte - i potenti di Genova battono cassa per sé : Il dossier I poteri genovesi all’assalto della diligenza (leggi decreto) Soldi – Le stime sul calo del traffico si sono rivelate eccessive (-20% anziché -35%) così come le richieste per le infrastrutture portuali di Andrea Moizo L’Armata Brancaleone di Marco Travaglio Quando vai alla guerra, prima studi il nemico, poi ti guardi intorno in cerca di alleati, infine prepari le armi più efficaci per vincere. Oppure ti vedi L’Armata ...

Ponte sul Tagliamento - pilone sotto esame : sospetto cedimento/ Psicosi dopo il crollo di Genova : Ponte sul Tagliamento, rischio cedimento strutturale? Segnalazione al 115, intervengono squadre speciali, gli automobilisti avevano rilevato oscillazioni anomale(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 23:09:00 GMT)