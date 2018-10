Politica La Lega di Faenza ancora all' attacco della Giunta sui rom | basta

Lega - Claudio Borghi contro Bankitalia. Arriva la maxi-multa : 'Il regalino per l'ingresso in Politica' : A Claudio Borghi , economista del Carroccio, proprio non va giù la multa inflittagli dalla Banca d'Italia nel 2014, anno in cui era nel Cda di Banca Arner. ' Carenze nell'erogazione e nel controllo ...

Lega - propaganda Politica Parodi inaccettabile. Lasci la Rai : ... la giornalista e moglie del sindaco Pd di Bergamo, Giorgio Gori, ha utilizzato il servizio pubblico radio-televisivo a proprio uso e consumo, facendo propaganda politica alla faccia del pluralismo ...

Fmi all'Italia : da incertezza Politica rischi su legame banche-debito - : Il Fondo lancia l'allarme sul riaccendersi del "legame fra banche e debito sovrano". Il consiglio: "Sul piano della politica di bilancio necessario consolidamento credibile e notevole nel medio ...

La Lega contro il festival sulle migrazioni : “Parla male del governo - via il patrocinio Rai”. “Politica occupa il servizio pubblico” : “Tra i dibattiti e i corsi di formazione ve ne sono alcuni dal carattere fortemente politico con posizioni dichiaratamente avverse alla linea dell’attuale governo“. Sarà forse per questo motivo che la senatrice Simona Pergreffi e il deputato Daniele Belotti, entrambi della Lega, hanno chiesto in Commissione di Vigilanza (di cui Pergreffi fa parte) che la Rai tolga il proprio patrocinio a Sabir, il festival delle culture ...

Dl Salvini - soldi dei diritti tv legati alla certificazione dei bilanci : il messaggio della Politica al mondo del calcio : Giancarlo Giorgetti lo aveva promesso: “Il calcio ogni estate offre uno spettacolo indecoroso: se non è in grado di normarsi da solo, ci penserà il legislatore”. Detto, fatto. Il primo intervento è già arrivato, anticipato nel decreto sicurezza che porta il nome di Matteo Salvini, senza nemmeno aspettare la manovra: una stretta sui controlli delle società di Serie A e Serie B, che in futuro dovranno obbligatoriamente essere sottoposte alla ...

Csm specchio della Politica : per la corsa di vicepresidente non decolla l'alleanza Lega-M5s : Giovedì alle 10 si riunisce il plenum del Consiglio superiore della magistratura per eleggere il vicepresidente che succederà all'uscente Giovanni Legnini, indicato a suo tempo dal Pd in epoca governo Renzi. A Palazzo dei Marescialli fervono le trattative della vigilia, ma da quello che trapela la maggioranza di governo gialloverde non si muove come un sol uomo. Anzi. In questa partita la Lega ha deciso il profilo basso, non ...

Fyrom : ministro Esteri Dimitrov - referendum non è solo provvedimento legale - ma impegno e promessa Politica : Skopje, 25 set 11:24 - , Agenzia Nova, - Il referendum sul nuovo nome non è semplicemente un provvedimento legale disposto dall'accordo raggiunto dai governi di Skopje ed Atene,... , Mas,

Per SYZ Asset Management debolezza BTP legata a incertezze sulla Politica fiscale : Tenuto però conto del fatto che le obbligazioni in scadenza verranno reinvestite e che la politica monetaria resterà ampiamente accomodante ancora per parecchio tempo, conclude Ruggeri, l'impatto è ...

Governo - Boschi a Sky Tg24 : “Lega e M5S? Non andranno in crisi Politica perché affamati di poltrone e potere” : “Lega e M5S non andranno in crisi politica tra di loro, perché sono veramente affamati di poltrone, posizioni, ruoli di potere da gestire. Pur di arrivare lì sono disponibili a buttare giù qualsiasi rospo. L’unico rischio è che questo Governo possa implodere prima dei cinque anni perché non reggono le aspettative che hanno creato nel Paese, a cui non potranno rispondere con fatti concreti”. Così l’esponente del Pd Maria Elena Boschi ...

Meloni apre Atreju : Lega al governo difenda Politica centrodestra : Roma, 21 set., askanews, - 'Non è facile mettere insieme M5S e Lega, ragione per cui non l'abbiamo fatto, a me interessa cosa si fa per italiani, Di Maio ha un problema interno ai Cinque stelle, c'è ...

Manovra - Lega : Tria ha preso atto volontà Politica riforme : Roma, 21 set., askanews, - Il vertice di maggioranza che si è svolto a palazzo Chigi è stata 'una riunione molto positiva e il ministro Tria ha preso atto della volontà politica della Lega e del Movimento 5stelle di realizzare formule importanti di cambiamento, dal reddito di cittadinanza per gli italiani alla riforma delle pensioni'. …

Papa : “Chi sfrutta migranti illegali ne renderà conto davanti a Dio. Rinasce l’intolleranza - la Politica non strumentalizzi la paura” : “Coloro che traggono giovamento economico dal clima di sfiducia nello straniero, in cui l’irregolarità o l’illegalità del soggiorno favorisce e nutre un sistema di precariato e di sfruttamento, talora a un livello tale da dar vita a vere e proprie forme di schiavitù, dovrebbero fare un profondo esame di coscienza, nella consapevolezza che un giorno dovranno rendere conto davanti a Dio delle scelte che hanno operato”. È il monito che Papa ...

Una scuola di legalità per la buona Politica : Nel nostro Paese c'è un crescente bisogno di presidio delle regole, giuridiche ed etiche, non adeguatamente rappresentato dalle altre forze politiche. Il riferimento all'onestà, poi, potrebbe suscitare sarcasmo: il che sarebbe il colmo, dato che certificherebbe la perdita di un senso civico che dovrebbe essere annoverato tra i più forti. Ma vogliamo insistere nel richiamarla pensando che essa è oggetto di uno dei tre ...

Renzi : attacco web a Mattarella responsabilità Politica M5S e Lega : Roma, 15 set., askanews, - 'C'è in giro in Italia una cultura del manganello online e dell'odio che è stata ingegnerizzata, organizzata, e la responsabilità politica è chiara, dei 5 stelle e della Lega'. Lo dice Matteo Renzi alla Stampa. 'Nell'operazione contro Sergio Mattarella, i troll che hanno minacciato e insultato online il presidente della …